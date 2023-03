Treinador comportamental, Marcelo Bianchini promove Congresso para empresários brasileiros

Em sua jornada pelos 5 continentes, o Congresso Plano Perfeito volta aos EUA e dessa vez em Miami. Voltado para empreendedores e empresários brasileiros, o Congresso Internacional Plano Perfeito será realizado nos dias 17 e 18 de Março em Pompano Beach, e vem baseado em seus pilares como desenvolvimento humano, empreendedorismo, neurociência, negócios e liderança digital.

Idealizador do projeto Plano Perfeito, Marcelo Bianchini é mentor de empresários e palestrantes, empresário, treinador comportamental, palestrante internacional e escritor best seller.

O evento tem como foco a "transformação da vida através da construção da autoridade".

"No Congresso Internacional Plano Perfeito você vai descobrir como atingir a realização e qualidade na sua vida pessoal, conquistar novos resultados em seus negócios e desenvolver com maestria os empreendimentos em que você coloca a sua energia", diz Marcelo, que disse que o evento nasceu com dois grandes propósitos.

Primeiro - ser a oportunidade de trazer palestrantes já renomados no Brasil e novos empreendedores e entrantes no mercado de palestras, que tenham um propósito de levar sua mensagem para mais longe, de inspirar e mudar a vida do maior número de pessoas e certificá-los como palestrantes internacionais nas áreas de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo e Negócios.

Segundo - o Congresso sempre vai ter uma causa para ajudar. Em Miami, parte da arrecadação será convertida prol dos Campos missionários da PIB FLÓRIDA - Haiti e Amazonas.

Além do idealizador, o evento terá também a presença dos palestrantes: Ricardo Bellino, Carol Paiffer, Jose Roberto Marques, Renner Silva, Silvana Rosa, Francisco Destino, Lilian Mageski e Neto Zago Fernanda Poleza, Marcelo Lyoumam, Aline Salve, e Renata Ferro, além de vários outros palestrantes de diferentes países.

O congresso será a partir das 9am, na First Brazilian Baptist Church, em Pompano Beach. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site tickets4way, nos modos Silver a $29,90; Gold - Promocional por $ 69,00 e Platinum Promocional por $ 99,00 no primeiro lote.

Essa edição de Miami será a 3ª do Plano Perfeito. As duas anteriores foram em Orlando, em junho de 2022, e em Portugal, em outubro de 2022. A próxima edição será em Toyota, no Japão.

De presidiário a palestrante em Harvard, Marcelo tem uma história de vida impactante e impressionante, passou por uma infância conturbada. Porém, mesmo com as dificuldades, ele transformou sua vida.