Save your vision: Março e os cuidados com a visão

Um dos maiores equívocos que existe quando se trata de saúde ocular e visão é que, se você não apresenta nenhum sintoma, deve estar bem. Na Mango Optic em Boca Raton ouvimos isso com muita frequência: "Não preciso de um exame de vista, posso ver muito bem". A maioria das pessoas não sabe que a perda da visão nem sempre é precedida de sintomas.

Março é o mês do Save Your Vision, uma observância nacional patrocinada pela American Optometric Association (AOA). É o momento perfeito para nos lembrarmos da importância da saúde ocular e de exames de vista completos.

Estudos mostram que há uma lacuna significativa entre o que as pessoas pensam que sabem sobre saúde ocular e o que realmente sabem. A maioria das pessoas não sabe que a perda da visão nem sempre é precedida de sintomas. De acordo com uma enquete da Harris Poll de 2019 em nome da Academia Americana de Oftalmologia (AAO):

• Menos de 1 em cada 5 pessoas foram capazes de identificar as três principais causas de cegueira nos EUA: glaucoma, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e doença ocular diabética.

• Apenas 37 por cento estavam cientes de que você nem sempre apresenta sintomas antes de perder a visão.

• Mais da metade (53%) não sabia que a perda de visão e a cegueira não afetam todas as pessoas igualmente.

Hábitos de Visão Saudável

Muitas causas de perda de visão não apresentam sintomas, e os latinos têm um risco maior de doenças oculares como o glaucoma. Fazer um exame de vista regular é a melhor maneira de detectar doenças e prevenir a perda da visão. Aqui estão alguns outros comportamentos saudáveis que beneficiam os olhos e a visão. Lembre-se de:



• Usar óculos de sol durante todo o ano. Proteja os olhos dos raios nocivos com óculos 100% anti-UV.



• Coma alimentos nutritivos. Muitas pessoas já ouviram o boato de que as cenouras ajudam a enxergar no escuro. Embora isso possa não ser 100% verdadeiro, cenouras e outros vegetais ricos em vitamina A contêm nutrientes que contribuem para uma boa saúde ocular, assim como folhas verdes como espinafre e couve, bem como ácidos graxos ômega-3, encontrados no salmão e no atum.



• Pratique bons hábitos com lentes de contato. Até 99% dos usuários de lentes de contato relataram pelo menos um comportamento de higiene que os coloca em maior risco de infecção ou inflamação ocular.



A saúde ocular tem ramificações de longo alcance. Uma boa visão é importante nas crianças para que elas possam aprender e se desenvolver dentro e fora da escola. A visão afeta a capacidade dos idosos de dirigir com segurança, participar de suas atividades favoritas, manter sua independência e evitar o isolamento e a depressão que geralmente acompanham a perda da visão. Olhos e visão saudáveis são importantes para todos em todas as idades.



Por Gisele Crespo, oculista licenciada.