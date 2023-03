Flórida é um dos melhores estados para mulheres empresárias

A Flórida está entre os melhores estados para empresas pertencentes a mulheres. Estima-se que 849 novas empresas sejam abertas por mulheres todos os dias nos Estados Unidos, segundo a Incfile, empresa especializada na formação de entidades empresariais, que estima 42% de todas as empresas dos EUA de propriedade de mulheres (cerca de 13 milhões em 2022).

Em setembro de 2022, a Flórida tinha em torno de 1,034 milhão de empresas pertencentes a mulheres, em comparação com 1,422 milhão pertencentes a homens, segundo o BizJournals. Com uma população total estimada em 22,244,823 (segundo o censo de julho de 2022), a Flórida é composta de 48.2% de homens e 50.8% de mulheres.

Por todo o país, as empresas pertencentes a mulheres empregam mais de 9,4 milhões de trabalhadores. As mulheres têm três pontos percentuais a mais de probabilidade de iniciar um negócio do que os homens e em 2020, a receita anual média para empresas pertencentes a mulheres foi de US$ 330.226, calculou a Incfile.

Os cinco melhores estados para o empreendedorismo feminino são Califórnia, Colorado, Nova Iorque, Flórida e Vermont, de acordo com um estudo da empresa de empréstimos Clarify Capital.

A receita bruta das empresas empregadoras de propriedade de mulheres aumentou 51,9% de 2012 a 2019, enquanto as empresas de propriedade de homens aumentaram apenas 34,2%, aponta a Incfile. Por outro lado, 44% das empresas pertencentes a mulheres estão em setores de baixo crescimento, como creche, salões de beleza e assistência médica domiciliar, cita a empresa.

De Miami, Thais Boucas comanda a Bossa Concept - uma plataforma fashion digital que conecta marcas internacionais (e principalmente brasileiras) ao mercado americano. Boucas também é sócia-fundadora da Coolrated Miami, marca de moda feminina que nasceu em Miami inspirada pelo lifestyle da cidade e fundada em 2020. Ambas as empresas estão em franca expansão nos Estados Unidos.

"Nosso 'headquarters' fica em Miami, mas entregamos no mundo todo. A Bossa foi fundada em 2016 em Miami como uma loja multimarcas no modelo tradicional de varejo a ao longo dos anos foi evoluindo para que pudesse ser hoje 100% digital", declara.

Para a empresária, conciliar família e trabalho é um dilema com o qual todas as mulheres se deparam em algum momento de suas vidas, mas o segredo é arriscar.

"Eu me mudei para os Estados Unidos em 2016 e durante alguns anos me dediquei integralmente a família. Acho que este é um dilema que todas as mulheres se deparam em algum momento de suas vidas: a carreira e a vida familiar, o quanto se dedicar a cada uma e, principalmente, encontrar equilíbrio. Eu tinha uma carreira sólida na área de tecnologia no Brasil, mas quando me mudei para cá já preparada para ter filhos e construir minha família, já não me via mais trabalhando em grandes corporações e meu marido que também é empreendedor, sempre me estimulou a abrir um negócio e trabalhar com algo que fosse a minha paixão. Moda sempre foi e em 2019 surgiu a oportunidade de comprar a Bossa e transformar uma marca que já era super legal em algo maior e escalável. No ano seguinte lançamos a marca Coolrated Miami. Eu me sinto privilegiada em poder hoje me dedicar a um trabalho que me traz inúmeras realizações pessoais e profissionais, mas também estar próxima e presente dos meus filhos, nessa cidade maravilhosa que eu amo e nos oferece tanta qualidade de vida", declarou.

Sobre preconceito e diferenças existentes entre as mulheres e os homens na vida profissional, Boucas destaca que nunca sentiu nenhum tipo de dificuldade ou inferiorizada pelo gênero, mesmo quando trabalhava com tecnologia, que era um mercado com imensa maioria masculina, mas entende que pesa mais para as mulheres conciliar a maternidade e a carreira do que para os homens.

"Acho que o mundo já evoluiu nesse sentido e quem tem talento chega lá. A minha leitura dessa diferença ainda no número de mulheres em cargos de liderança é a mesmo dilema que citei acima: carreira X família. A disponibilidade da mulher para se dedicar integralmente a carreira é muito diferente da do homem. É claro que existem muitas mulheres executivas que trilham esse caminho com sucesso, mas ainda precisamos pausar nossa carreira quando engravidamos, ainda precisamos sair no meio do dia se a escola liga, ou chegar atrasada se um filho precisa ir ao médico, ou ajustar a agenda para participar de uma atividade na escola. Quando temos filhos nossas prioridades mudam e as empresas sabem disso. Na hora de apontar um executivo num cargo de liderança que exige disponibilidade total, essa decisão pesa a favor do homem. Talvez agora com o mundo muito mais virtual e o trabalho essencialmente remoto possamos ver essa diferença reduzindo", conclui.



Empresária brasileira do ramo gastronômico no sul da Flórida, a paulista Ana Montag comanda a Montag Catering em Coral Springs há seis anos. Para ela, sua área de formação anterior e a diversidade cultural da região ajudaram-na a empreender.

"A cultura norte-americana favorece as empreendedoras mulheres, desde que estas sejam profissionais e entreguem um produto de qualidade com criatividade, requinte e atenta aos detalhes. Este é um dos motivos que escolhi viver no Sul da Flórida e especializar-me na culinária internacional que une a europeia, sul americana e norte americana, tendo como “âncora” a constante pesquisa gastronômica e alimentos naturais de alta qualidade na região", afirma.



E completou: "Fundei dois anos depois de ter me formado como Chef Internacional no Art Institute of Fort Lauderdale. Minha experiência profissional anterior ajudou, como administradora de empresas e especializada no mercado de varejo por mais de trinta anos no Brasil. Mudar radicalmente foi ótimo como mulher e empreendedora".



A empresária tem planos não só de expandir como diversificar na área gastronômica e servir todo o Estado da Flórida, "agregar mais qualidade ao produto final e atingir os grandes nichos no mercado através de profissionalismo, serviços qualificados, criatividade e qualidade do produto na entrega. Hoje conto com uma equipe rotatória de aproximadamente dez assistentes/colaboradores nas diversas áreas; marketing, logística e operacional", explica.



A decisão de abrir um negócio próprio na Flórida partiu da qualidade de vida e de educação para seus dois filhos. "Sou paulistana de origem húngara e encontrei no Sul da Flórida um mix de culturas fascinante. Miami tornou-se nos últimos anos uma capital universal de beleza única e peculiar. No meu segmento de atividade “Catering”, as oportunidades são ímpares e dependem do seu esforço pessoal, organização e capacidade de trabalho, usufruindo de tudo o que a América pode proporcionar a mulheres empreendedoras", conclui.