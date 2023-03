Invasão de pítons explode nos Everglades e em quase todo o sul

De acordo com um novo e ambicioso artigo produzido pelos Serviço Geológico dos Estados Unidos, a população de pítons birmanesas explodiu em apenas 20 anos de apenas algumas na ponta sul do Everglades National Park para uma invasão que envolve o terço sul da Flórida.

A "frente de invasão" do réptil passou recentemente pelos condados de Broward e Palm Beach e está subindo pelo estado. A frente atual abrange o extremo sul do Lago Okeechobee e avança para o oeste ao norte de Fort Myers.

O estudo, que sintetiza meticulosamente as descobertas de várias décadas de mais de 250 iniciativas de pesquisa, avalia como está a Flórida com as pítons e como retardar seu aumento. Uma das estratégias é o Python Challenge, um evento anual de 10 dias em que os caçadores podem capturar e sacrificar o máximo de serpentes que puderem. O Desafio do ano passado totalizou 231 cobras mortas.

O sucesso dessas serpentes, que são nativas do sudeste da Ásia e chegaram aqui por meio do comércio de animais de estimação exóticos a partir de 1970, foi um fracasso cataclísmico para os ecossistemas do sul da Flórida e "representam um dos problemas de manejo de espécies invasoras mais retráteis em todo o mundo", diz o estudo.

Simplificando, as pítons estão em constante movimento, batendo contra a civilização e indo para o norte - até onde irão depende de vários fatores, incluindo a mudança climática. Por enquanto, a maior parte delas vive ao longo de estradas e canais rurais, onde costumam se aquecer e onde chocam seus ovos.

A tolerância ao frio freia as cobras, mas elas geralmente se mantêm aquecidas abrigando-se em tocas de tartarugas e mamíferos. Um estudo disse que essa estratégia poderia fazer com que as cobras sobrevivessem até no sudoeste da Geórgia. Após uma forte onda de frio em 2010, as populações de cobras caíram, mas se recuperaram. Essas cobras endurecidas pelo frio são as que estão tendo bebês hoje, cita o estudo.

Um dos aspectos mais iniciais do estudo é uma representação em mapa da "frente de invasão" da cobra. Foram usados registros de ocorrência enviados por pesquisadores e pelo público entre 1979 e 2021 para criar um mapa que mostra a cronologia das remoções de pítons. A faixa externa da frente de invasão, representando 2019 a 2021, agora atinge West Palm Beach, o extremo sul do Lago Okeechobee e áreas ao norte de Fort Myers.



A maior píton invasora da Flórida media 18,7 pés de comprimento, pesava 213,8 libras e era uma mãe grande, carregando 122 ovos. Eles normalmente colocam de 11 a 84 ovos por ninhada, mas estudos sugerem uma média de 34 na selva da Flórida.



Do que se alimentam?



Quando os biólogos abrem as pítons, é como vasculhar um guia de campo da Flórida. Ao todo, eles encontraram 76 espécies de presas dentro das serpentes, que inclui muitos pássaros, como abutres, corvos, patos, garças, colhereiros e cegonhas de madeira ameaçadas; pequenos mamíferos, como o ameaçado rato de madeira de Key Largo e o rato de algodão de Key Largo, coelhos do pântano, tatus, gambás, guaxinins, lontras e gatos domésticos, e presas maiores, incluindo cabras domésticas, veados de cauda branca, porcos selvagens e jacarés. Nunca houve uma morte humana documentada devido a uma píton selvagem na Flórida.



Antes de 2000, os pesquisadores podiam avistar mamíferos com frequência no Parque Nacional de Everglades. Mas de 2003 a 2011, a frequência de observações de mamíferos [guaxinins, gambás, linces, coelhos, raposas cinzentas e cervos de cauda branca] diminuiu de 85% a 100%.



Fonte: Sun Sentinel.