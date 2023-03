Marca brasileira de semijoias de luxo planeja expansão nos EUA

Qualidade e ousadia! Sucesso de vendas no Town Center em Boca Raton, a Herreira Fashion Jewelry planeja chegar a outros lugares, expandindo a venda das semijoias de luxo em lojas físicas também em Miami, Tampa e Orlando, além das vendas online.

Aberta desde novembro no sul da Flórida, a sofisticação encanta os clientes, com destaque para os americanos e hispânicos. "Tem 100% de aceitação. Os clientes param, olham, se encantam e compram", comemora Venância Franzin, que gerencia a parte comercial das joias nos Estados Unidos. Com 23 anos de experiência na área fora do Brasil, Venância se uniu à sócia e designer das peças no Brasil, Patrícia Caramaschi, que comanda em Goiânia (GO) todo o processo de criação e montagem na fábrica.

As empresárias uniram as habilidades e experiências em suas respectivas áreas e fecharam uma sociedade que virou amizade e internacionalizou a marca. "A Patrícia é a designer das peças e faz com amor, com perfeição. Além disso, comanda a fábrica há 15 anos. Fui ao Brasil várias vezes e conheci de perto a fábrica, os materiais utilizados, os funcionários, vi todo o processo", declarou Venância.

Ressignificando o conceito brasileiro de semijoias, as peças são desenvolvidas com exclusividade, tanto no desenho quanto nos materiais, o que as torna diferentes e acaba sendo o atrativo que encanta os clientes. "São usadas pedras, como cristais de rocha, pérolas de água doce e outras".

Segundo a empresária, as peças já são vendidas em outras cidades da Flórida por meio de vendedoras externas, mas lojas físicas serão abertas futuramente . "E é com muita satisfação que mostramos a esta nação o que temos de melhor: a nossa criatividade e exuberância!"

Trazendo uma história repleta de conquistas, como disse a empresária, a Herreira Joias começou do zero para uma marca hoje reconhecida internacionalmente pelo empreendedorismo eficiente. No Brasil, suas semijoias são comercializadas inclusive para a TV, compondo o figurino de personagens de programas e novelas.

Para conhecer mais sobre a empresa e as coleções incríveis da Herreira Jewelry, acesse o link:

instagram.com/herreirajoias