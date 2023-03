Spring Break vai impulsionar a economia da Flórida, diz especialista

A maioria dos estudantes estará curtindo o Spring Break (férias de primavera) na próxima semana. O Aeroporto Internacional de Orlando espera cerca de 7,3 milhões de passageiros a partir desta semana até 18 de abril. O período incentiva o turismo e impacta a economia da Flórida, mas tem um custo, analisa economista.



De acordo com Maria Henson, chefe de pesquisa do Visit Orlando, o Spring Break é normalmente a alta temporada de viagens para Orlando, com quase um milhão de visitantes durante a noite, gerando mais de US$ 1 bilhão em gastos com visitantes.



O Visit Orlando relata que março e abril respondem por 15% a 20% das viagens domésticas para Orlando, tornando as férias de primavera a alta temporada para a área. "Uma variedade de pessoas de várias origens de todo o estado e país. Essa é provavelmente a população mais diversificada que vemos aqui quando se trata do mix de viajantes", disse Maria Henson, do Visit Orlando.



Novos dados de pesquisa da AAA mostram que 83% dos floridianos planejam viajar de férias este ano. Isso é significativamente maior do que os 61% em 2022. De acordo com o relatório, 40% dos floridianos estão planejando viajar no Spring Break, o que representa um aumento de 26% em relação ao ano passado.



Talia Blake, da WMFE, conversou com Anca Voicu, professora de economia do Rollins College, sobre os prós e contras das férias de primavera. Para a especialista, o impacto do fluxo de pessoas na comunidade da Flórida pode ser positivo e negativo.



“Por um lado, pode dinamizar a atividade econômica ao trazer mais turistas que vão gastar mais dinheiro, em alimentação, alojamento e entretenimento”, disse. “Agora, isso pode criar empregos, o que é ótimo para o estado da Flórida e aumenta a receita das empresas”.



Em 2019, o orçamento da Flórida foi de US$ 98,8 bilhões. Voicu disse que $ 15 milhões a $ 25 milhões foram produzidos durante as férias de primavera.



Por outro lado, o grande fluxo de pessoas durante as férias de primavera também pode sobrecarregar os recursos locais, como praias e transporte público, afirma a professora. "Também pode levar ao aumento do tráfego, ruído e, às vezes, lixo. E, portanto, isso pode ser prejudicial para os residentes locais".



Ela acrescenta que há uma preocupação de saúde pública, pois multidões maiores podem aumentar o risco de propagação da infecção.

Fonte: canal WMFE.