Flórida lidera melhores destinos de férias de primavera para famílias em 2023

Em todo o país, as pessoas estão se preparando para viajar em números recordes para as férias de primavera (Spring Break), com pesquisas para voos de março e abril aumentando 40% em relação ao ano passado. A Flórida lidera o ranking com três dos 10 melhores destinos para famílias no período este ano, aponta uma pesquisa do Family Destinations Guide.



Apesar dos melhores esforços de inflação iminente, colapsos de atrasos de voos e a ameaça ainda existente de COVID, os viajantes estão determinados a compensar o tempo perdido. Graças à redução dos requisitos de testes, as pesquisas por destinos internacionais no México, Caribe e Europa também aumentaram dois dígitos em comparação com 2022.



Os 10 destinos listados são:







Panama City Beach é um ótimo destino de férias em família para as férias de primavera, com mais de uma dúzia de praias verdes cintilantes para desfrutar no Golfo do México. Faça um passeio no SkyWheel no Pier Park para uma vista espetacular da Emerald Coast, ou visite o Shell Park para avistar golfinhos, águias e jacarés.







Dominica é uma ótima opção para famílias se você está procurando férias na praia com diversas atividades. A ilha vulcânica de Dominica está cheia de falantes de inglês e fica entre Martinica e Guadalupe. Viajar dos EUA incluiria duas paradas em Barbados e St. Martin antes de pousar na ilha, onde você encontrará florestas tropicais ao redor do rio Indian, cachoeiras, rafting e trilhas para caminhadas.







Se ficar nos Estados Unidos é importante, Wisconsin Dells tem uma série de coisas para fazer, incluindo o que é considerado a capital mundial dos parques aquáticos, o Mt. Olympus Water Park.



No meio-oeste, Indianápolis abriga o maior museu infantil do mundo. A cidade é um ótimo destino para as férias de primavera se você ou as crianças estiverem interessadas em dinossauros, clima, espaço sideral e muito mais. Indianápolis tem um dos maiores centros de convenções do mundo, com 745.000 pés quadrados de espaço para exposições e um hotel com tema de trem.

Mayakoba é um condomínio fechado a apenas 45 minutos ao sul do Aeroporto Internacional de Cancun. Traduzido para 'aldeia da água', Mayakoba é frequentemente chamada de 'Veneza do Caribe' e abriga muitos canais, lagoas de água doce e belas praias. Para uma experiência luxuosa, considere a bela Rosewood Mayakoba perto do centro de Playa Del Carmen. Foi eleito o melhor hotel do México pelo U.S. News & World Report.

Outro local com ótimas praias para crianças, Grand Cayman, é um excelente lugar para um passeio de barco com fundo de vidro. Você pode visitar o Stingray City Sandbar para mergulhar com as simpáticas criaturas aquáticas locais. Para boa comida e acomodações, muitos hotéis e restaurantes podem ser encontrados em George Town, enquanto Seven Mile Beach é um ótimo lugar para os amantes de areia branca e águas azuis.



7. Ogden, Utah

Utah é um ótimo destino se você prefere neve branca em vez de areia branca. Trinta minutos ao norte de Salt Lake City, Ogden tem programas de esqui para crianças, caminhadas e mountain bike. Ogden também oferece muitas opções de compras, restaurantes e vida noturna, bem como arte no teatro comunitário local.

Titusville fica a apenas alguns quilômetros do Kennedy Space Center Visitor Complex. A Costa Espacial da Flórida é altamente recomendada e tem algumas das mais belas praias ao longo do Canaveral National Seashore. Uma ótima opção para toda a família é a lagoa próxima. As crianças podem ficar de olho nos peixes-boi e golfinhos, enquanto os pais podem desfrutar de um remo descontraído na água.

Como protetorado dos Estados Unidos, você não precisa de passaporte para ir a Porto Rico, e as ilhas oferecem muitas aventuras emocionantes. Aproveite as trilhas de bicicleta em Cabo Rojo Salt Flats ou observe pássaros no National Wildlife Refuge. San Juan e Castillo San Felipe del Morro têm uma história rica, e a cultura e a culinária são imperdíveis.



O Turtle Hospital em Marathon é um ótimo lugar para toda a família, se você é fã de criaturas marinhas ou se for ao Looe Key National Marine Sanctuary para um passeio de mergulho com snorkel. Desfrute de coquetéis enquanto relaxa sob o sol quente em uma das muitas belas praias ao longo da costa.



Este artigo foi produzido e distribuído pela Wealth of Geeks.

Veja o relatório na íntegra aqui.