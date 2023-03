Mãe e filha compram casa e carros com dinheiro de idosa com demência na FL

Duas mulheres, mãe e filha, contratadas para cuidar de uma idosa de 92 anos com demência usaram $ 542.760 da paciente para comprar casa, carros e pagar dívidas. Elas se declararam culpadas na manhã de quarta-feira, 8, o Dia Internacional das Mulheres, no tribunal federal de Fort Myers.



Ao longo de dois anos, mãe e filha acessaram as contas financeiras da idosa, que mora em North Fort Myers e era colocada ao telefone com os bancos para confirmar dados pessoais, transferir dinheiro e etc. Nesse tempo, elas compraram uma casa de cinco quartos e quatro banheiros, dois carros, pagaram empréstimos estudantis e fizeram pagamentos com cartão de crédito.



Isso tudo está nos acordos de confissão de Diane Durbon, 58, de Cape Coral, e da filha Brittany Lukasik, 29, cada uma das quais se declarou culpada no tribunal federal de Fort Myers por conspiração para cometer fraude eletrônica. Lukasik também se declarou culpada de apresentar uma declaração de imposto de renda falsa.



Cada uma enfrenta uma pena máxima de 20 anos em prisão federal por conspiração para cometer fraude eletrônica. A pena máxima por preencher uma declaração de imposto falsa é de de 3 anos de prisão.



Mãe e filha estão livres sob fiança de $ 50.000, entregaram seus passaportes e não podem deixar o Distrito Central do Tribunal Distrital dos EUA da Flórida antes da sentença.



O Gabinete do Xerife do Condado de Lee, o Serviço Secreto dos EUA e a unidade de Investigação Criminal do IRS investigaram o caso, segundo o Departamento de Justiça.