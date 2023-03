'Vire o bebê': atendente do 911 ajuda a salvar criança caída em piscina no Condado de Volusia (FL)

Um agente do 911 ajudou a salvar uma criança de 2 anos encontrada inconsciente na piscina de casa em DeLeon Springs, no Condado de Volusia (FL).



O Gabinete do Xerife do Condado de Volusia disse que os agentes receberam uma chamada 911 pouco antes das 17h no domingo, depois que a criança foi encontrada de bruços na piscina.



Ela foi rapidamente retirada da água. Eles então ligaram para o 911 pedindo ajuda, dizendo que ninguém no local tinha treinamento em primeiros socorros (RCP em inglês).



Ao enviar unidades para o local, o supervisor de telecomunicação Thomas Eggers começou a dar instruções por telefone. Ele acalmou a pessoa que estava com a criança e falou o passo a passo para que a criança voltasse a respirar.



Minutos depois, a garotinha estava reagindo e chorando. A equipe de emergência chegou e ela foi levada para um hospital local em estado grave. Nesta segunda-feira, a menina permanece no hospital, mas está passando bem e mostrando sinais de recuperação total, informou o canal WESH.



Segundo a polícia, um membro da família estava cuidando da criança - e de várias outras crianças - para sua mãe, quando uma delas teria saído de perto e caído na piscina. O Departamento de Crianças e Famílias foi notificado sobre o incidente.



O afogamento é a causa número um de mortes acidentais para crianças entre 1 e 4 anos, ressaltam especialistas. Crianças podem se afogar em menos de cinco centímetros de água, alertam as autoridades, que pedem que os pais ou responsáveis cumpram com cuidados de segurança para evitar afogamentos.



- Supervisão constante das crianças em torno de qualquer espaçolocal com água, seja piscina, lago ou mar.

- Instalação de alarmes nas portas e cercas ao redor das piscinas.

- Aulas de natação para as crianças e adultos.

- Aulas de primeiros socorros para adultos (RCP).





- Antes de iniciar, a criança deve ser colocada de barriga para cima e em superfície rígida;



- Ao iniciar, o pescoço deve ser levemente tracionado para trás, com uma mão segurando a cabeça, para desobstruir as vias aéreas respiratórias;



- Com a outra mão, devem ser feitas 30 massagens cardíacas. Com o cotovelo reto, a pessoa faz um movimento de aprofundamento da caixa torácica;



- Terminando as 30 repetições da massagem cardíaca, deve-se fazer duas respirações boca-a-boca na criança. Em caso de bebês, a pessoa deve colocar a boca cobrindo a boca e o nariz e utilizar apenas o ar das bochechas. Em caso de crianças maiores, também deve-se colocar a boca cobrindo nariz e boca ao mesmo tempo, e utilizar uma maior quantidade de ar, medindo pelo tamanho da criança;



- Após isso, deve-se retornar a mais 30 repetições da massagem cardíaca, durante 5 vezes.