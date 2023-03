Projetos de lei DeSantis sobre diversidade e gênero são aprovados em comitês da Flórida

Os republicanos da Flórida avançaram na segunda-feira, 13, com duas iniciativas do governador Ron DeSantis, que proíbem cuidados de afirmação de gênero para menores e elimina programas de diversidade em faculdades.

As propostas foram aprovadas por comitês separados, mas ainda precisam ser aprovadas pelos plenários da Câmara e do Senado. No ano passado, o governador assinou uma legislação apelidada de Stop WOKE Act, que restringe certas conversas e análises baseadas em raça em escolas e empresas.

DeSantis segue uma agenda conservadora agressiva sobre raça, gênero e educação antes de sua esperada candidatura para a presidência em 2024, mantendo uma postura que o tornou um dos republicanos mais populares do país.



A supermaioria republicana na Câmara está definida para carimbar praticamente todas as prioridades de DeSantis durante a sessão legislativa deste ano, dando ao governador uma plataforma de vitórias políticas que podem ser populares durante as primárias do Partido Republicano.

O governador tem sido um dos principais críticos dos programas de diversidade, equidade e inclusão nas faculdades, conhecidos como DEI, bem como da Teoria Crítica da Raça, que é uma forma de pensar a história americana através das lentes do racismo.



Antes da votação do comitê de segunda-feira, DeSantis realizou uma mesa redonda para criticar os programas de diversidade como racialmente divisivos e discriminatórios. Ele frequentemente tem como alvo os programas em críticas ao que chama de ideologia “desperta” na educação.

“Na Flórida, não vamos recuar para a multidão acordada e vamos expor os golpes que eles estão tentando aplicar aos estudantes em todo o país”, disse DeSantis. “Os estudantes da Flórida receberão uma educação, não uma doutrinação política.”

A proposta impediria as faculdades de usar fundos estaduais ou federais para programas de diversidade, equidade e inclusão. Isso impediria que as escolas tivessem currículos envolvendo a Teoria Crítica da Raça ou a chamada teoria feminista radical, teoria radical de gênero, teoria queer, justiça social crítica ou interseccionalidade.

Além disso, as universidades poderiam realizar revisões do corpo docente a qualquer momento por justa causa, além de uma revisão obrigatória a cada cinco anos.

Os críticos disseram que o projeto de lei prejudicaria os estudantes universitários quando eles procurassem emprego após a formatura, poderia colocar em risco o credenciamento dos cursos da Flórida e sufocaria a liberdade acadêmica nos campi.



Fonte: AFP.

In Florida, we will not back down from the woke mob that is attempting to promote discrimination in our universities.



Receiving an education from a university should not involve political indoctrination. pic.twitter.com/IyCY2DotYP