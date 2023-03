Flórida e Novo México lideram mortes de pedestres nos EUA, diz relatório

A Flórida e o Novo México tiveram as maiores taxas de mortes de pedestres no primeiro semestre de 2022, de acordo com o relatório da Associação Governamental de Segurança Rodoviária.



As mortes de pedestres nos EUA representam uma parcela crescente de todas as mortes relacionadas ao trânsito e existem vários fatores que afetam o nível de risco, incluindo quão urbano é o ambiente e qual é o nível de renda da vizinhança, aponta o relatório.



Os dados preliminares dos estados para os primeiros seis meses de 2022 sugerem que as mortes de pedestres continuam aumentando e atingirão outro recorde histórico este ano.



No primeiro semestre de 2022, as mortes de pedestres aumentaram 5%, ou 168 vidas perdidas, em comparação com o mesmo período do ano anterior, mostra o relatório. O aumento é ainda maior se você comparar os números de 2022 com o primeiro semestre de 2019, que mostram um aumento de 18% ou 519 vidas a mais perdidas.



Outro relatório recente da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário encontrou tendências semelhantes para mortes de pedestres nos primeiros nove meses de 2022, bem como um aumento nas mortes entre ciclistas e motociclistas. Esses aumentos ocorrem quando as mortes no trânsito em geral estão se estabilizando, descobriu o governo, após aumentos dramáticos começando com a pandemia cobiçosa no final de 2020 e se estendendo até o ano passado.



Fatores



Climas mais quentes: uma coisa que os estados com níveis mais altos de mortes de pedestres têm em comum é o clima quente, onde as pessoas têm maior probabilidade de andar à pé. A Flórida e o Novo México tiveram as maiores taxas de mortes de pedestres no primeiro semestre de 2022, de acordo com o relatório da associação.

Califórnia, Flórida e Texas foram responsáveis por 38% das mortes de pedestres, apesar de representarem 28% da população do país, de acordo com a análise dos dados da empresa de pesquisa Westat.



Viver em um bairro de baixa renda: um estudo de 2021 publicado no Journal of Transport and Land Use descobriu que três quartos das estradas com o maior número de mortes de pedestres estão em bairros de baixa renda e compartilham certas características de projeto, como estradas com várias faixas para carros em alta velocidade.

Ambientes urbanos com veículos em movimento rápido: muitas das mortes tendem a acontecer em ambientes urbanos envolvendo vias de alta velocidade (onde os limites de velocidade excediam 30 mph), altos volumes de tráfego e vias com várias faixas.



De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, as chances de um pedestre morrer após ser atropelado por um veículo que se move a 30 mph é de cerca de 40% - e a 40 mph, as chances aumentam apenas para 80%.



Em 2021, o Departamento de Trânsito dos EUA adotou a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a primeira desse tipo, para abordar e prevenir acidentes de trânsito. Alguns de seus objetivos incluem criar ambientes que separem pedestres e veículos, por exemplo, ou adicionar o que é chamado de “medidas de moderação de tráfego”, como lombadas ou extensões de meio-fio.



Fonte: GRID News.