Vídeo mostra resgate de criança presa em carro submerso em canal de Miami

Um vídeo de câmera corporal recém-divulgado pela polícia de Miami-Dade mostra o resgate de um menino de 3 anos que ficou preso em um veículo submerso.



Os policiais responderam à cena no sudoeste de Miami-Dade, onde um carro caiu em um canal perto da Southwest 232nd Street e 127th Avenue durante a tarde de 27 de fevereiro.

Um policial rapidamente pulou na água turva e encontrou a criança presa na cadeirinha do carro. Ele teve que afundar várias vezes antes de conseguir chegar até o menino. A criança foi retirada do carro e levada para um local seguro na grama, onde os socorristas imediatamente começaram a realizar os primeiros socorros.



Por fim, a criança voltou a respirar e foi levada às pressas para o Baptist Health Homestead Hospital.



“Quando o bebê começou a chorar, eu também comecei a chorar, porque foi o melhor choro que já ouvi na minha vida”, disse o policial Emmanuel Walton III.

Todos os outros dentro do veículo saíram bem, disseram as autoridades.



Em janeiro, dois estudantes do ensino médio de Broward morreram na noite depois que o carro em que estavam caiu em um canal em Sunrise.







Das quase 1.100 pessoas em todo o país que morreram de 2013 a 2017 quando os veículos caíram na água, 1 em cada 6 morreu na Flórida, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration. As 185 mortes são 2 1/2 vezes a próxima maior, 74, na Califórnia, que tem quase o dobro de pessoas. (As estatísticas incluem pessoas em veículos que podem ter morrido de outras causas na água.)



Via navegável artificial usada por embarcações ou para drenagem, irrigação, mineração ou energia hidráulica, a Flórida tem mais de 2.175 milhas de canais. Mais de 2.130 milhas de diques/bermas. Mais de 915 estruturas de controle de água, segundo o Distrito de gerenciamento de água do sul da Flórida.



Ao todo, existem 245 canais na Flórida; 47 deles no Condado de Miami-Dade.



Desde 1997, 181 pessoas se afogaram em veículos no Condado de Palm Beach, de acordo com a Coalizão de Prevenção de Afogamento do Condado de Palm Beach. Historicamente, essa tem sido a terceira principal causa de mortes por afogamento, atrás das piscinas e do oceano.