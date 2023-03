Ron DeSantis lidera aliança de 18 estados para lutar contra política de Biden

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e os governadores de outros 17 estados formaram uma aliança para combater a agenda de Governança Corporativa Socioambiental (ESG, na sigla em inglês) do presidente Joe Biden que, segundo eles, está "desestabilizando a economia americana e o sistema financeiro global".



O ESG, apresentado pelos democratas, pretende revolucionar a maneira como os investidores optam por investir nas empresas. Em vez de medir suas apostas apenas em estatísticas financeiras, os investidores teriam que considerar uma variedade de fatores críticos, como o impacto ambiental de uma corporação.



Porém, os republicanos rejeitaram veementemente esse plano e aprovaram uma legislação que anularia a regra ESG existente do governo, permitindo que os gerentes de fundos de aposentadoria considerem fatores ESG. O projeto de lei foi enviado à mesa do presidente, mas espera-se que Biden o vete.



Em uma declaração conjunta proposta pela Flórida, os governadores se comprometeram a liderar os esforços estaduais para proteger os indivíduos do movimento ESG que segundo eles ameaça a vitalidade da economia americana e a liberdade econômica dos americanos, como a remoção de todos os fundos de pensão estatais e investimentos controlados pelo estado de empresas que seguem o modelo ESG de “política antes do dever fiduciário.”



“Sob minha direção, a Flórida liderou o combate aos efeitos perniciosos do regime ESG, orientando nossos administradores de fundos de pensão estaduais a rejeitar o ESG e, em vez disso, focar na obtenção do maior retorno sobre o investimento para os contribuintes e aposentados da Flórida”, disse o governador Ron DeSantis . “Na época, eu disse que iríamos liderar uma iniciativa para nos unirmos a outros estados com ideias semelhantes para enviar uma mensagem ainda mais forte ao setor financeiro de que o povo americano rejeitou o ESG nas urnas e que os ideólogos não podem e não devem contornar a vontade das pessoas."



Liderados pela Flórida, fazem parte da aliança Alabama, Alasca, Arkansas, Geórgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia Ocidental e Wyoming.