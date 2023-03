Aliados de Trump apresentam queixa de ética contra DeSantis

Aliados do ex-presidente Donald Trump apresentaram uma queixa à Comissão de Ética da Flórida acusando o governador Ron DeSantis, um dos principais rivais nas primárias de 2024, de violar as regras de ética e financiamento de campanha com uma “sombra” concorrendo à Casa Branca.



A queixa de 15 páginas apresentada na quarta-feira pela MAGA Inc., um super PAC que apoia Trump, e compartilhada com a Associated Press, pede à comissão que investigue o líder republicano da Flórida por supostamente “aproveitar seu cargo eleito e violar seus deveres associados em um esforço coordenado desenvolver seu perfil nacional, enriquecer a si mesmo e seus aliados políticos e influenciar o eleitorado nacional”.

Ele diz que DeSantis “já é um candidato de fato à presidência dos Estados Unidos”, citando as reuniões do governador com doadores, contato de aliados com funcionários em potencial e seu cortejo de republicanos influentes em estados de votação antecipada, entre outros esforços. A denúncia pede que a comissão de nove membros - cinco dos quais foram indicados por DeSantis - puna o governador suspendendo-o do cargo, censurando-o publicamente ou multando-o.



A carta, que foi relatada pela primeira vez pela NBC News, surge quando Trump intensificou suas críticas a DeSantis, que a campanha do ex-presidente vê como seu rival mais sério para a indicação do Partido Republicano em 2024. Trump tentou menosprezar DeSantis com apelidos e se concentrou nas posições políticas anteriores do governador, incluindo as primeiras restrições COVID-19 da Flórida e seus votos na Previdência Social enquanto era membro do Congresso.

O próprio Trump enfrentou críticas semelhantes antes de anunciar sua própria candidatura em novembro, acusado de violar as leis federais de campanha ao arrecadar e gastar dinheiro para uma corrida antes do lançamento formal da campanha de 2024. Ele nunca foi repreendido ou multado como resultado.

Embora DeSantis ainda não tenha anunciado formalmente uma campanha para 2024, espera-se que ele o faça após o término da sessão legislativa da Flórida em maio. Nesse ínterim, ele viajou para estados de votação antecipada para promover seu novo livro e se reuniu com doadores. Sua equipe também manteve conversas informais com possíveis funcionários da campanha.

A porta-voz da Comissão de Ética, Lynn Blaise, disse que a agência não tem permissão para reconhecer quaisquer reclamações recebidas até que uma reclamação chegue a um ponto em que possa ser tornada pública.



Se a comissão considerar que a reclamação é válida, ela pode emitir uma multa ou repreensão, mas não pode destituir um funcionário eleito do cargo. Ele poderia recomendar que o governador suspendesse um funcionário eleito por violar as leis de ética, mas isso exigiria que DeSantis tomasse medidas contra si mesmo se uma violação fosse encontrada.



Fonte: AFP.