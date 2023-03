Disney lança encontro com Moana no parque de Orlando; veja novas atrações

Grandes reformas e novas construções nos parques temáticos da Disney estão sendo concluídas para trazer mais diversão e emoção às experiências dos visitantes nos vários parques da Flórida e da Califórnia.

Moana e Mirabel



A partir de 22 de abril, a Moana estará encontrando os visitantes na Discovery Island, no Animal Kingdom. Esse encontro chega a tempo das comemorações de 25 anos do parque.



No outono, será a vez de Mirabel, do filme Encanto, começar a ter encontros com os visitantes no Magic Kingdom no Fairytale Garden.







O tema Moana continuará no Epcot quando Journey of Water, Inspired by Moana estrear neste outono no World Nature. A atração é uma trilha de exploração autoguiada que levará os visitantes através do ciclo natural da água – dos céus aos oceanos e todo o caminho de volta.







A terra de Mickey's Toontown na Disneyland em Anaheim, Califórnia, será reaberta em 19 de março, depois de ter sido fechada para reformas desde 9 de março de 2022.



Toontown apresentará um novo passeio que já funciona no Disney World's Hollywood Studios em Orlando, o Mickey & Minnie's Estrada de Ferro Fugitiva. Além do novo passeio de Mickey e Minnie, Toontown revelará uma área de parque conhecida como CenTOONial Park, que incluirá uma nova fonte central do Mickey, bem como uma área de recreação infantil, o Goofy's How-to-Play Yard.







O popular passeio Indiana Jones Adventure da Disneyland, que está fechado desde 9 de janeiro de 2023 para reforma, deve reabrir em 27 de março.



Uma das novas atrações mais esperadas de qualquer parque temático da Disney é a Tron Lightcycle Run, que abre em 4 de abril no Magic Kingdom da Disney World em Tomorrowland.



O Disney Parks Blog aconselha os visitantes a verificar a página da fila virtual do site da Disney World para saber quando e como solicitar a entrada na fila virtual para Tron. Os visitantes também precisarão de um ingresso ou passe válido e uma reserva para entrar no Magic Kingdom no mesmo dia em que usarão a fila virtual.