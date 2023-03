Sul da Flórida mantém o ritmo de contratação mais forte em todo o estado

Com empregos relacionados a serviços superando os ganhos de emprego, a taxa de desemprego da Flórida caiu ligeiramente no início de 2023. O Departamento de Oportunidades Econômicas da Flórida divulgou esta semana um relatório mostrando a taxa de desemprego em janeiro em 2,6%, abaixo da taxa revisada de 2,7% em dezembro e abaixo dos 3,5% em janeiro de 2022.



Estima-se que 286.000 floridianos se qualificaram como desempregados em janeiro de uma força de trabalho de 10,855 milhões. A força de trabalho cresceu 15.000 desde dezembro e 259.000 desde janeiro de 2022. A maior parte dos ganhos recentes de empregos na Flórida e em todo o país continua centrada em empregos de varejo e hospitalidade com salários mais baixos.



Entre as principais áreas metropolitanas, a taxa de desemprego de janeiro na área estatística de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach foi de 2,3%, a mais baixa do estado. As taxas mais altas foram encontradas nas regiões de The Villages, Sebring e Homosassa Springs, cada uma com 3,9%. Pela primeira vez em seis semanas, a Flórida teve um ligeiro aumento nas reivindicações iniciais de desemprego na semana passada, enquanto o número geral caiu nacionalmente.



O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou na quinta-feira, 16, um relatório que estima que 5.141 novas reivindicações foram registradas na Flórida durante a semana encerrada em 11 de março, acima da contagem revisada de 4.865 durante a semana encerrada em 4 de março desde o início de fevereiro, ainda era o segundo menor número mensal desde o início do ano. Jimmy Heckman, chefe de estatísticas da força de trabalho e pesquisa econômica do departamento, disse que o mercado da Flórida para encontrar empregos continua “muito forte”, embora o número geral de vagas anunciadas tenha diminuído.



“As pessoas que estão desempregadas normalmente têm uma recuperação muito, muito rápida para encontrar empregos”, disse Heckman. O estado tem cerca de 620.000 vagas registradas, uma redução de 7,9% em relação ao ano anterior. Mas Heckman disse que as postagens atuais são “elevadas” em relação a 2019, o último ano completo antes da pandemia do COVID-19 interromper a economia.



Os números refletem as revisões anuais do Departamento do Trabalho dos EUA que são consideradas mais precisas do que a maioria das outras estimativas mensais. O governador Ron DeSantis disse que os dados mostram "a força e o sucesso contínuos da economia da Flórida". “Continuaremos a priorizar políticas que apoiem as famílias da Flórida enquanto elas continuam enfrentando inflação persistente e dificuldades econômicas nacionais”, disse DeSantis em um comunicado preparado.



O Departamento do Trabalho dos EUA informou na semana passada que a taxa de desemprego nacional subiu de 3,4% em janeiro para uma estimativa de 3,6% em fevereiro. O aumento foi devido a quase meio milhão de pessoas voltando à força de trabalho, enquanto 311.000 vagas adicionadas às folhas de pagamento em fevereiro superaram as expectativas. A Flórida divulgará uma taxa de desemprego de fevereiro em 24 de março.



A Flórida estava entre os 15 estados e o Distrito de Columbia que viram as taxas de desemprego caírem de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acordo com números do Departamento do Trabalho divulgados na segunda-feira, 13.



De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, os empregos em lazer e hotelaria na Flórida lideraram outros setores importantes. aumentando em 101.900 posições, com 16.100 adicionadas no relatório de janeiro. O próximo maior crescimento ano a ano foi em serviços profissionais e comerciais, com 80.400 empregos adicionados, e serviços de educação e saúde, com 79.400 empregos.



Os empregos na construção civil subiram 23.600 em relação ao ano anterior, mas caíram 2.400 posições em janeiro em meio a sinais de desaceleração do mercado imobiliário. As taxas mais altas foram encontradas nas regiões de The Villages, Sebring e Homosassa Springs, cada uma com 3,9%.

A taxa de desemprego em todo o estado é ajustada sazonalmente, enquanto as taxas da área metropolitana não são.



Fonte: Miami Herald.