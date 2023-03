Temporada de acasalamento aumenta jacarés nas estradas da FL; saiba o que fazer

Os jacarés estão por todo o estado da Flórida e especialistas da Gatorworld Orlando disseram que as temperaturas excepcionalmente quentes da primavera fizeram com que a temporada de acasalamento começasse um pouco mais cedo este ano.



Embora tenha início normalmente em abril, o calor fez com que a temporada desse ano começasse em março, de acordo com o CEO da Gatorland Orlando, Mark McHugh.



Durante a época de acasalamento, os jacarés são territoriais e agressivos. Eles ficam mais alertas, andam mais e aparecem em lugares onde normalmente não seriam vistos, como nas estradas e ruas.



Zane Hunter e sua esposa Kim estavam entrando em seu bairro perto de Jacksonville na noite de sábado, 24, quando foram subitamente parados por um jacaré que estava relaxando no meio da estrada. Eles esperaram por vários minutos antes que o jacaré saísse do caminho.



Na madrugada desta quarta-feira, 29, policiais do Departamento de Polícia de Tampa se depararam com um de 9 pés vagando por um cruzamento na via urbana. Eles chamaram Phil Walters, um caçador de jacarés contratado pelo Programa Nuisance Alligator da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), que retirou e levou o animal para um lugar seguro.



Ele disse que se o jacaré fosse deixado na estrada, principalmente à noite, poderia acabar provocando acidentes e danificando os veículos. “Esta é a época do ano em que você os encontra embaixo dos carros. Eles aparecem na sua porta da frente. Eles estão se movendo”, disse Walters. “O inverno acabou e a primavera é agora."



Para se manter seguro durante a época de acasalamento, aqui estão algumas dicas da Gatorland:



- Evite passear na beira de lagos e lagoas, principalmente se os níveis de água estiverem baixos;

- Ao vê-los em locais comuns na natureza, não se aproxime nem os alimente ( é contra a lei da Flórida alimentar ou provocar um jacaré na natureza).

- Seja extremamente cauteloso durante a manhã ou à noite em águas rasas. Os jacarés podem pensar que o respingo é um animal na beira da água ou um animal em perigo e atacar.



Em caso de se deparar com um jacaré e não ter como passar, ou ter algum no quintal de casa, ligue para 866-FWC-Gator (866-392-4286).

Para relatar qualquer preocupação com jacarés ou tirar dúvidas sobre caça, entre em contato com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.