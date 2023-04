Que horas é mais perigoso dirigir na Flórida? Não é só na hora do rush

Dirigir na Flórida é perigoso. Mas, estatisticamente, há uma hora do dia mais perigosa e um dia da semana mais perigoso para dirigir na Flórida, de acordo com a análise de dados do do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida feita por um grupo de advogados de danos pessoais.



Foram analisados dados de 2017 a 2021 para ver qual hora e dia tinha a maior porcentagem de pessoas que sofreram ferimentos fatais em acidentes de trânsito. O estudo do Schiller Kessler Group em InjuredInFlorida.com e publicado pelo Miami Herald revelou, que:



DIAS E HORÁRIOS MAIS PERIGOSOS



O horário mais perigoso do dia para dirigir na Flórida é às 2h da madrugada - 693 pessoas, ou 1,35%, de todos os envolvidos em acidentes morreram devido aos ferimentos. Dirigir 3h e 4h da manhã empatou em 1,3% de todas as vítimas de acidentes que sofreram ferimentos fatais.



O dia mais perigoso para dirigir na Flórida é o domingo. Em todos os domingos entre 2017 e 2021, 0,52% de todas as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito sofreram ferimentos fatais. Os sábados foram o segundo pior dia da semana nesse aspecto, com 0,46% das mortes de vítimas de acidentes de trânsito. Sextas e segundas-feiras empataram com 0,32%.



DIAS E HORÁRIOS MAIS SEGUROS



O horário mais seguro para dirigir na Flórida, de acordo com o estudo, é 8h da manhã. Esse horário foi determinado porque menos pessoas – 338, ou 0,14% – envolvidas em acidentes tiveram ferimentos fatais registrados naquela época entre 2017 e 2021. Em segundo lugar, às 15h, seguido por 7h, 14h e 16h.



O dia da semana mais seguro para dirigir na Flórida é quarta-feira. Nas quartas-feiras, no período dos dados, morreram 0,3% das vítimas de acidentes de trânsito. Terça e quinta-feira foram os próximos dias mais seguros, empatados em 0,31%.



“Embora dirigir nas primeiras horas da manhã e à noite possa proporcionar estradas mais limpas e viagens mais curtas, isso não significa necessariamente uma viagem mais segura. Há mais feridos durante a hora do rush do que nesses horários, mas os dados mostram que as mortes são cinco vezes mais prováveis de ocorrer no início da manhã em comparação”, disse um dos porta-vozes dos advogados em um comunicado divulgado pelo InjuredInFlorida.com.



MORTES



O Departamento de Saúde da Flórida mantém números sobre mortes relacionadas a acidentes de carro por 100.000 habitantes. O Miami Herald inseriu condados selecionados nos gráficos de saúde do estado para o ano mais atual, 2021, e descobriu que:



A taxa de mortalidade da Flórida por acidentes de trânsito em 2021 foi de 17,0, o que significa que 3.863 pessoas morreram em todo o estado devido a ferimentos sofridos em acidentes de trânsito.



- Miami-Dade em 2021: 12,2 ou 357 pessoas.

- Broward em 2021: 16,4 ou 331 pessoas.

- Palm Beach em 2021: 14,2 ou 218 pessoas.

- Monroe em 2021: 20,9 ou 17 pessoas.

- Manatee em 2021: 15,7 ou 68 pessoas.