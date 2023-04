Professora é presa após bater em aluno com régua no Condado de Lee (FL)

Uma professora foi presa, acusada de abuso infantil, após bater em um aluno do ensino fundamental com régua no Condado de Lee, costa oeste da Flórida.



A professora Adrean Johnson, de 39 anos, da Harns Marsh Elementary, na cidade de Lehigh Acres, teria batido nas nádegas e nas pernas do aluno com uma régua. Ela também teria dado um tapa na criança, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Lee.



O fato teria ocorrido na quinta-feira, 30. Os investigadores não informaram se a criança sofreu ferimentos.



Após a agressão, a professora foi dispensada de suas funções e uma investigação foi aberta. Ela foi presa no final do dia e acusada criminalmente de abuso infantil sem grandes danos corporais, mostram os registros da prisão.



“Acusações adicionais podem ocorrer enquanto continuamos nossa investigação com o Distrito Escolar do Condado de Lee”, disseram as autoridades.



A professora foi liberada em 30 de março sob fiança de $ 5.000 e a data da aparição no tribunal marcada para 1º de abril.



“Nossa Unidade de Vítimas Especiais trabalhou com o Distrito Escolar do Condado de Lee para resolver esta situação imediatamente e a suspeita foi acusada de acordo”, disse o xerife do condado de Lee, Carmine Marceno, no comunicado. “Levamos esse tipo de comportamento muito a sério, principalmente envolvendo crianças.”



Harns Marsh Elementary tem 981 alunos do pré-K até a quinta série, de acordo com Greatschools.org. Lehigh Acres fica a cerca de 140 milhas a sudeste de Tampa. Fonte: Miami Herald.

Lei da Flórida

Na Flórida, o crime de abuso infantil é um crime de terceiro grau e punível com até cinco (5) anos de prisão, cinco (5) anos de liberdade condicional e multa de $ 5.000. O abuso infantil é classificado como nível 4 de gravidade da ofensa de acordo com o Código de Punição Criminal da Flórida.