Universal Orlando lança promoção para moradores da Flórida

O Universal Orlando Resort está com promoção nova para os residentes da Flórida.

De agora até 29 de setembro de 2023, os residentes podem comprar um ingresso de 1 dia e 2 parques e receber dois dias grátis.



Visitantes com carteira de habilitação válida da Flórida ou outra identidade emitida pelo governo poderão desfrutar de três dias de parques temáticos pelo preço de um com este especial.



Uma carteira de identidade de uma faculdade ou universidade da Flórida também será suficiente.



A promoção permite a entrada dos visitantes no Universal Studios Florida e no Universal's Islands of Adventure por três dias corridos e pode ser usada em dias não consecutivos.

A nova oferta começa em $ 164 até $ 209, mais impostos. Verificamos o preço e um ingresso de $ 209, mais impostos, totalizou $ 222,59. No entanto, os preços podem variar dependendo da primeira data selecionada para a visita.



O Universal Orlando Resort abriga muitas atrações impressionantes e emocionantes em seus dois parques temáticos, o Universal Studios Florida e o Universal's Islands of Adventure. Ao pensar em passeios e atrações icônicas, os fãs do Universal Park geralmente pensam em E.T. Aventura, Horror Makeup Show da Universal e, claro, o Mundo Mágico de Harry Potter.



