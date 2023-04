Consulado realizará atendimento itinerante em Fort Myers (FL)

O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará Consulado Itinerante em Fort Myers entre os dias 15 e 17 de abril.



O atendimento será realizado mediante agendamento prévio. Os serviços já podem ser solicitados em: https://ec-miami.itamaraty.gov.br, escolhendo os serviços marcados como "Itinerante em Forte Myers"

Somente após a validação, será disponibilizada a opção para agendamento.

Os atendimentos em Fort Myers ocorrerão entre os dias 15 e 17 de abril ( durante o fim de semana e na manhã da segunda-feira) no endereço: 7800 College Pkwy Fort Myers, FL, 33907.

Atenção: O agendamento é pessoal e intransferível.



Os funcionários do Consulado-Geral do Brasil em Miami estarão atendendo a comunidade brasileira com a máxima dedicação; portanto, recorra ao Consulado para sanar dúvidas por meio dos e-mails [email protected] (todos os serviços menos passaportes) e [email protected] .

Importante: despachantes não possuem qualquer prioridade, e só serão aceitos agendamentos pessoais de cidadãos brasileiros, de modo a que o maior número possível de membros da comunidade brasileira em Fort Myers seja atendido, sobretudo os mais humildes.

Serão oferecidos os seguinte serviços:

Atestado de Vida

Atestado de Vida + Procuração ( aposentadoria e pensão INSS /outros órgãos)

Autorização de viagem para menor

CPF - inscrição para MAIOR de idade

CPF - inscrição para MENOR de idade

Carteira consular

Militar - alistamento

Militar - dispensa de incorporação

Militar - segunda via de documento

Passaporte para maiores de 18 anos

Passaporte para menores de 18 anos - De 0 a 4 anos de idade incompletos

Passaporte para menores de 18 anos - De 4 a 18 anos de idade incompletos

Procuração Pública ou Substabelecimento

Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

Reconhecimento de firma

Registro de Nascimento para registrandos entre 12 e 16 anos

Registro de Nascimento para registrandos maiores de 16 anos

Registro de Nascimento para registrandos menores de 12 anos

Registro de casamento

Registro de óbito

Escritura Pública



Não perca essa oportunidade! Agende seu serviço pelo site https://ec-miami.itamaraty.gov.br/ .

Mais informações sobre os serviços elencados acima podem ser obtidas no site do Consulado-Geral do Brasil em Miami https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-miami

Dúvidas podem ser enviadas para [email protected] (todos os serviços menos passaportes) e para [email protected] ".