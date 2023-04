"Droga zumbi" - nova combinação de opioides causa overdose fatal na FL

Xilazina com fentanil - ou "droga zumbi' é a mais nova combinação de drogas potencialmente letal que está levando as autoridades da Flórida a emitirem alertas para a população. Mais 236 pessoas morreram em 2021 com xilazina - um sedativo animal prescrito por veterinários - no organismo. Junto com o fentanil, o Narcan, usado para reverter overdoses, não tem efeito e a pessoa morre.



Ela está sendo chamada de 'droga zumbi', uma vez que pode fazer com que a carne se coma de dentro para fora, criando feridas ou tecido apodrecido que pode ser facilmente infectado e até mesmo corroer o osso, o que pode levar a uma amputação.



Na semana passada, a procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, enviou oficialmente uma carta pedindo à Agência de Repressão às Drogas dos EUA que adicionasse a xilazina, que é um sedativo animal prescrito por veterinários, à sua lista federal de substâncias controladas por causa de um aumento contínuo nos casos em que é encontrado misturado com fentanil, principalmente em relatórios de laboratório após overdoses fatais.



A mistura das duas drogas coloca os usuários em maior risco de morte e, como a xilazina não é um opioide, o Narcan não ajudará a reverter os efeitos. Por enquanto, os funcionários da DEA estão restringindo e monitorando as importações de xilazina e querem que todos permaneçam em alerta máximo.



No mês passado, a DEA disse que o fentanil, que já foi considerado a "ameaça mais mortal das drogas" nos EUA, agora foi substituído pela xilazina, que eles consideram ainda mais mortal. Mas as pessoas encontraram maneiras de combinar os dois - criando um novo nível de complexidade para a crise das drogas em nosso país.



A DEA apreendeu misturas de xilazina e fentanil, tanto na forma de pó quanto de pílula, em 48 dos 50 estados, incluindo a Flórida.



"A xilazina prolongará os efeitos do fentanil, então as pessoas que estão lutando contra o vício e comprando pílulas de fentanil que sabem que são pílulas de fentanil e as tomando da maneira que consideram colocá-las em seu corpo estão procurando a xilazina, que estende o efeito do pílulas", disse Cheri Oz, agente especial da DEA encarregado.



Alguns efeitos colaterais da xilazina são semelhantes aos dos opioides. Ele diminui a respiração e a frequência cardíaca de uma pessoa e reduz a pressão arterial. Uma overdose pode colocá-los em estado de coma.



Especialistas dizem que a “droga zumbi” é mais barata, então os traficantes estão lucrando.

Fonte: canal Fox 13.