Miami-Dade perdeu mais de 20 mil moradores entre 2020 e 2022

A população da Flórida tem crescido, mas a do condado de Miami-Dade encolheu 0,8% entre 2020-2022, de acordo com dados recentes do US Census Bureau.



Entre 2020 e 2022, a população do condado caiu quase 21.700 pessoas. Miami-Dade foi um dos nove condados da Flórida que perderam pessoas. Todos os outros ganharam moradores.



A maior queda, em termos percentuais, ocorreu no Condado de Lafayette, que perdeu 5,2% de sua população nesse período – ou 428 pessoas.



Nacionalmente, a Flórida teve três dos 10 maiores condados em crescimento em 2022, de acordo com dados do US Census Bureau divulgados na semana passada.



O condado que mais cresceu na Flórida foi o condado de Sumter, onde está localizada parte de The Villages, saltando mais de 11%.



Com exceção de Miami-Dade, a região sul da Flórida como um todo ainda cresceu. No Condado de Broward, a população aumentou 0,19% e no Condado de Palm Beach 1,6%.



Os últimos anos foram especialmente turbulentos para as tendências populacionais, com a pandemia de COVID-19 afetando as taxas de natalidade e mortalidade, a migração interestadual e internacional e outros fatores.







Idaho, Montana e Flórida tiveram o maior crescimento populacional entre os estados dos EUA entre 2020-2022, enquanto Nova York, Illinois e Louisiana sofreram o maior encolhimento.

A população de Idaho cresceu quase 4,9%, enquanto a de Montana e da Flórida cresceu 3,3% e 3,0%, respectivamente. Utah e Carolina do Sul ficaram com apenas um fio de cabelo abaixo de 3%.



Nova York, por sua vez, encolheu 2,1%, enquanto Illinois e Louisiana perderam 1,6% e 1,3% de suas populações, respectivamente.



Algumas das áreas de crescimento mais rápido estão no Arizona, Nevada e Novo México - também são algumas das mais vulneráveis aos efeitos contínuos da mudança climática, como seca e abastecimento de água cada vez menor.







Algumas cidades foram particularmente atingidas pela perda de população. San Francisco, por exemplo, perdeu impressionantes 7,1% de seus residentes - uma tendência que provavelmente foi, pelo menos parcialmente, alimentada por trabalhadores de tecnologia recém-libertados de seus escritórios na era do trabalho remoto, combinado com altos custos de moradia na área.

Fonte: Axios.