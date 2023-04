Começa julgamento de assassinato em Broward (FL) cuja brasileira foi cúmplice

O triângulo amoroso que terminou em assassinato em 2017 e envolve uma brasileira começou a ser julgado em um tribunal do condado de Broward.



Isabella Bellucci Tagliarini, 44 anos, é acusada de ajudar seu ex-namorado, Eric Robinson, hoje com 51 anos, a encobrir o assassinato de seu atual namorado na época, Nicholas Wilcox, 39 anos. O corpo de Wilcox foi descoberto dentro de um lixo no início de outubro de 2017 em Plantation.



Eric Robinson está sendo julgado por assassinato em segundo grau. A brasileira já se declarou culpada de cumplicidade no assassinato, um crime de terceiro grau, e pode pegar até cinco anos de prisão. Ela só será condenada depois que testemunhar neste caso para a acusação.



Os advogados de defesa de Robinson dizem que foi Tagliarini quem espancou Wilcox até a morte e depois pediu ajuda à ele. Ela alega que ajudou porque temia que Robinson a matasse também.



O crime foi cometido três dias depois de Robinson ser libertado da prisão. Ele estava preso por agressão doméstica por estrangulamento em 2 de junho de 2017 e também já havia sido preso antes por posse de ópio e agressão agravada em 9 de agosto de 2016; posse de cocaína em 19 de julho de 2001; 10 de março de 2011; 8 de abril de 2017; e 23 de agosto de 2017, mostram os registros do tribunal de Broward.







De acordo com relatório policial do Broward Sheriff Office, na madrugada de 5 de outubro, Wilcox foi esfaqueado e morto em sua casa em Plantation, enquanto dormia com Tagliarini. Os promotores dizem que Robinson entrou no quarto e o espancou com uma barra de metal.



Seu corpo foi descoberto pela polícia em um lixo atrás de um movimentado centro comercial de Plantation e Robinson foi preso um dia depois acusado do assassinato.



Em depoimento inicial à polícia, Tagliarini teria dito que foi forçada e ameaçada pelo ex-namorado a ajudar no crime. Por temer pela sua segurança, ela atendeu às exigências de Robinson, mas os investigadores descobriram que ela ajudou a remover o corpo e a limpar a cena do crime sem ser sob ameaça ou risco de morte e a prenderam no dia 14 de outubro.



Wilcox, que era de Connecticut e morava em Plantation, se envolveu em um triângulo amoroso. Os três eram colegas de quarto antes de Robinson ser preso por outros crimes em agosto. Ele então foi solto no dia 3 de outubro e tinha uma ordem de restrição de Tagliarini.



Em suas redes sociais, consta que a brasileira trabalhava na Azul Brazilian Airlines e é de Americana, interior de São Paulo.

