Trem da Brightline atinge caminhão-cegonha em Hollywood (FL

Um caminhão-cegonha foi atingido por um trem da Brightline em Hollywood, no sul da Flórida. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, 12, e interrompeu o serviço entre Miami e Fort Lauderdale temporariamente.



Por volta das 19h40 o trem acertou em cheio a parte traseira do caminhão e alguns veículos que estavam nele. O acidente aconteceu nos trilhos da Dixie Highway com a Washington Street, disse o policial Christian Lata, porta-voz da polícia de Hollywood.



O motorista do caminhão não conseguiu cruzar os trilhos por um motivo desconhecido, ficando parte do veículo nos trilhos. A polícia de Hollywood e as unidades de resgate de bombeiros responderam ao local da colisão. Ninguém ficou ferido.



Informações adicionais sobre as circunstâncias do acidente não foram divulgadas na noite de quarta-feira.



A Brightline emitiu uma declaração sobre o incidente que diz: “Um transportador de carros foi parado nos trilhos. Nenhum ferimento à tripulação ou aos passageiros. Serviço suspenso entre [Fort Lauderdale] e Miami (apenas) enquanto o PD e a equipe da Brightline trabalham para limpar a cena, e esse esforço está sendo afetado pelo clima”.



O trem de alta velocidade chegará em breve ao movimentado corredor Miami-Orlando

A empresa realizou um teste de velocidade em um trecho rural de 35 milhas entre Cocoa Beach e o Aeroporto Internacional de Orlando (MCO), atingindo uma velocidade máxima de 130 mph.



Depois de concluído, o serviço da Brightline entre o sul e o centro da Flórida levará cerca de três horas, economizando uma hora em comparação com o trajeto de carro.



A Brightline já atende Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach. A viagem de trem para Orlando será de apenas duas horas de West Palm Beach.

Car transport truck just sitting on the tracks gets rammed by Brightline earlier today. This prompted suspension of service between Miami and Fort Lauderdale (via TikTok) pic.twitter.com/aMf9JnlP80