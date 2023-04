Condado de Palm Beach oferece aulas de natação gratuitas para crianças

A Coalizão de Prevenção de Afogamento do Condado de Palm Beach iniciou recentemente seu programa de aulas de natação gratuitas e de custo reduzido para crianças de 2 a 12 anos e seus cuidadores imediatos. O objetivo é prevenir afogamentos infantis que são a maior causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos, segundo dados dos Centers for Disease Control (CDC).



O primeiro lugar onde os afogamentos acontecem no Condado de Palm Beach são as piscinas, seguidas por acidentes com veículos motorizados em corpos d'água, disse Anna Stewart, gerente da organização.



A Flórida está entre os estados com maior índice de mortes por afogamento nos Estados Unidos. Segundo dados dos Centers for Disease Control (CDC), já foram registrados 22 óbitos de janeiro até agora.

A isenção de pagamento ou cobrança de valor reduzido pelas classes será decidido após análise da condição socioeconômica dos candidatos. Os vouchers são fornecidos por ordem de chegada.

É preciso comprovar endereço no condado de Palm Beach, ser beneficiário de algum programa social dos governos federal ou estadual, e não saber nadar. Crianças com necessidades especiais também se qualificam. As inscrições ficam abertas até que todas as turmas sejam completas.



Além das crianças, o Conselho de Serviços para Crianças e o Departamento de Parques e Recreação do Condado de Palm Beach estão se associando para oferecer cursos gratuitos de salva-vidas e instrutores de segurança na água para pessoas com pelo menos 15 anos de idade e que atendam a certas qualificações.

"Eles esperam fornecer essas aulas gratuitas que ajudarão com a escassez de instrutores de segurança aquática e salva-vidas no condado de Palm Beach e, por sua vez, ajudarão nossa organização e nosso programa de custo reduzido gratuito", disse Stewart.







O Conselho de Serviços para Crianças do Condado de Broward fez parceria com o programa SWIM Central do Condado de Broward para fornecer um cupom no valor de $ 40 para ajudar a compensar o custo da instrução de natação para crianças de 8 anos ou menos.



A maioria dos afogamentos ocorre quando uma criança sai pela porta sem supervisão. O afogamento é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no Condado de Broward.

Por meio do financiamento do Children's Service Council do condado de Broward e da Consumer Product Safety Commission, o Departamento de Saúde da Flórida no condado de Broward lidera os esforços de prevenção de afogamento no condado de Broward, coordenando uma resposta em toda a comunidade a esse problema.

Além de liderar a Força-Tarefa de Prevenção de Afogamento, o DOH-Broward serve como um recurso para informações e educação sobre prevenção de afogamento, fornece assistência técnica, consultas e treinamento para organizações públicas e privadas locais.