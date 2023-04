Cidades da Flórida estão entre as melhores dos EUA para ter cães

A maioria das melhores cidades dos Estados Unidos para criar cães estão localizadas em locais quentes e ensolarados. A maioria (60%) são cidades do sul. E o Sunshine State é o lar de 40% das cidades que mais aceitam cães, com duas cidades do sul da Flórida ficando entre as 5 primeiras.



A Rent.com classificou os 10 melhores lugares que oferecem as melhores comodidades e serviços para o seu filhote. Miami foi classificada como a primeira cidade da lista e Fort Lauderdale ficou em 5º lugar.



Não é surpresa que Miami tenha ficado no topo. A Magic City tem o maior número de veterinários de qualquer outra cidade da lista e ficou em segundo lugar no número total de tosadores. Miami também terminou em terceiro lugar em lojas de suprimentos para animais de estimação e pensões.



Além dessas comodidades, a excelente pontuação de caminhada de Miami significa que a maioria das tarefas pode ser realizada a pé. Os cães podem facilmente acompanhar. Espaços verdes urbanos como The Underline e os muitos parques e praias que aceitam cães de Miami facilitam a saída e o sol da Flórida. Há também muitos apartamentos que aceitam animais de estimação em Miami para escolher.



Em 5º lugar geral, Fort Lauderdale terminou em sexto lugar nacionalmente para abrigos de animais e em nono em instalações de higiene e lojas de suprimentos para animais de estimação.



Outra cidade da Flórida, Orlando, também ficou entre as cinco primeiras, junto com Alexandria, na Virgínia, e São Francisco, na Califórnia.

Os pesquisadores contaram o número total de serviços e amenidades para cães per capita e por quilômetro quadrado enquanto contavam o número total de parques para cães, lojas de suprimentos para animais e abrigos de animais em uma cidade.

Veja aqui a pesquisa.