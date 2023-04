U-Haul oferece 'self-storage' gratuito para vítimas das enchentes no sul da FL

A U-Haul está oferecendo 30 dias de 'self-storage' (autoarmazenamento) gratuito em sua localização em Coconut Creek para os residentes afetados pelas tempestades recordes que trouxeram inundações substanciais a partes do Condado de Broward na semana passada, de acordo com um comunicado à imprensa.

Depois que uma tempestade recorde caiu mais de 25 polegadas de chuva na área de Fort Lauderdale em 24 horas, o aeroporto de Fort Lauderdale ficou submerso por um tempo, pois as inundações interromperam as viagens.

“A U-Haul é membro dessas comunidades e estamos disponíveis para ajudar”, disse Davina Bean, presidente da U-Haul Company de Fort Lauderdale em um comunicado à imprensa na sexta-feira. “Nossos vizinhos dentro e ao redor do Condado de Broward ainda estão avaliando os danos causados pelas enchentes, mas sabemos que muitas casas sofreram danos causados pela água. Estamos de prontidão para ajudar na recuperação, fornecendo unidades de autoarmazenamento para manter os pertences das pessoas seguros, sem nenhum custo por um mês.”

De acordo com um porta-voz da U-Haul, o programa de socorro a desastres da U-Haul se aplica a novos aluguéis de unidades de autoarmazenamento e é baseado na disponibilidade.

As pessoas que procuram mais informações ou precisam de 30 dias de self-storage grátis devem entrar em contato com: U-Haul Moving & Storage of Coconut Creek ou ligar para 954-428-7369.







A Cruz Vermelha Americana e a cidade de Fort Lauderdale abriram um abrigo de emergência para ajudar as pessoas afetadas pelas recentes inundações no sul da Flórida.



De acordo com a Cruz Vermelha, são fornecidos "refeições quentes, um lugar seguro para dormir e apoio emocional para aqueles com necessidades imediatas causadas por desastres”.



O abrigo da Cruz Vermelha está localizado no Holiday Park em 1150 G. Martin Drive em Fort Lauderdale. Pelo menos 57 pessoas estavam recebendo assistência no local.