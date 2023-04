Após enchentes, cidades do sul da FL enfrentam risco de doenças por mosquitos

Após o dilúvio que varreu o sul da Flórida, as doenças transmitidas por mosquitos podem aumentar. Broward, Miami-Dade e outros condados que tiveram regiões inundadas por dias, alertam os moradores para se prevenirem.



A temporada de mosquitos da Flórida normalmente não começa até que as chuvas do final da primavera se transformem em água parada que os insetos precisam para se reproduzir. Mas as inundações sem precedentes em Fort Lauderdale e outras áreas do condado de Broward criaram condições propícias para um grande número de mosquitos.



No último final de semana, ruas de bairros inteiros permaneceram submersas.



Pulverização



Na manhã desta terça-feira, 18, quipes da prefeitura de Fort Lauderdale estavam pulverizando inseticida para matar mosquitos adultos e larvas, em um esforço para evitar que a água parada se torne um local de festa para as moscas portadoras de doenças.



Caminhões também viajaram pelo bairro de Edgewood, em Fort Lauderdale, para borrifar poças de água parada com um produto que as autoridades dizem ser seguro tanto para humanos quanto para animais.



Além disso, foram distribuídas redes de armadilhas de vigilância, para que os especialistas possam identificar os tipos de mosquitos e doenças que podem representar uma ameaça para a comunidade.



A picada de um mosquito Aedes aegypti infectado pode espalhar doenças como o vírus Zika, vírus do Nilo Ocidental, vírus Chikungunya, dengue e malária, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que colaboram com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA no controle de mosquitos metodologia nacional.



Cuidados



- Uma vez por semana, esvazie e esfregue, vire, cubra ou jogue fora itens que retêm água, como pneus, baldes, jardineiras, brinquedos, piscinas, bebedouros para pássaros, vasos de flores ou lixeiras.

- Use ar condicionado e telas nas janelas e portas.

- Durma sob um mosquiteiro se você vive sem telas ou ar condicionado.

- Vista seu filho com roupas que cubram os braços e as pernas, use redes para cobrir carrinhos e cangurus.

- Use camisas e calças largas e de manga comprida.

- Aplique protetor solar primeiro e repelente de insetos depois, tanto nas crianças, como em idosos e adultos.

Fonte: Sun Sentinel.