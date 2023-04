Giovana Prado, esteticista fundadora da Advanced MedSpa, explica a lipedema - doença que afeta mulheres

A esteticista Giovana Prado passou recentemente pela cirurgia de lipedema. Pouco conhecida, a patologia afeta muitas pessoas, principalmente mulheres. Proprietária da rede Advanced MedSpa, clínica especializada em tratamentos corporais e faciais brasileiros na Flórida (unidades em Deerfield Beach e Port Saint Lucie), explica a doença e o procedimento pós-cirúrgico.

"O lipedema é uma doença que afeta principalmente mulheres e é caracterizada por uma deposição anormal de gordura nas pernas e braços, além de sintomas inflamatórios como dor, inchaço, hematomas e sensação de peso. A doença pode ser genética e pode ser desencadeada por alterações hormonais", afirma.

Frequentemente confundida com outras doenças ou condições médicas, a lipedema é uma doença linfática que afeta 12,3% da população feminina brasileira, ou seja, 8,8 milhões de mulheres com idade entre 18 e 69 anos. Nos EUA, a patologia afeta de 10 a 17 milhões de pessoas, calcula o site kqed.org. Os números não são exatos uma vez que muitas pessoas nem sabem que sofrem da doença.

Cirurgia e tratamento

Caracterizada por uma gordura dolorosa, segundo a esteticista, mas que não é obesidade nem celulite, sendo muito confundida com essas duas. "Fiz uma cirurgia há um mês, estou ainda no pós-operatório. Fiz no Brasil porque aqui ainda não conheço nenhum profissional especializado nesse tipo de cirurgia, tem mais no Brasil e na Europa. A cânula da cirurgia de lipedema é uma cânula bem fina, então não é uma cirurgia normal, mas uma para patologia, não é uma cirurgia estética somente", analisa.

A esteticista explica que a cirurgia é bem delicada porque é a retirada da gordura dolorosa e exige muito cuidado pelo risco de trombose. "A paciente que tem lipedema, tem uma gordura tipo fibrótica. Eu fiz um preparo antes de fazer a cirurgia, que consta em desinflamar. Na clínica, oferecemos o lymph on - tratamento exclusivo, onde utilizamos medidas conservadoras que podem diminuir os sintomas do lipedema, em graus variados de intensidade a depender do caso de cada paciente. Utilizamos o que há de mais avançado para o tratamento, como calças com infravermelho. Além do programa, nós também temos os produtos, a suplementação", destaca.

Advanced Med Spa

Ao se mudar para o sul da Flórida há seis anos e perceber que não havia muitas clínicas de beleza e saúde no estilo brasileiro, para preencher esse vazio, Prado decidiu se especializar e abrir a Advanced Med Spa, focada nos principais serviços: Tratamentos Corporais, Harmonização Corporal & Tratamentos Faciais.

