Flórida tem o maior número de tubulações de chumbo nos EUA

A Flórida emergiu como o estado com o maior número de linhas de serviço de chumbo no país, com 1.159.300, de acordo com os resultados da pesquisa divulgada recentemente pela Agência de Proteção Ambiental.

A Casa Branca anunciou no início deste mês que fornecerá US$ 6,5 bilhões para atualizações de infraestrutura de água potável para todos os estados do país, incluindo tribos e territórios, no ano fiscal de 2023.

O financiamento é por meio do Fundo Rotativo Estadual de Água Potável, que faz parte da Lei Bipartidária de Infraestrutura assinada pelo presidente Joe Biden em 2021.

Dessa forma, a Flórida receberá US$ 376.162.000 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, encarregada de desembolsar os fundos - US$ 254.788.000 dos quais serão destinados à remoção de tubos de chumbo em 2023.

O financiamento federal visa, entre outras coisas, remover ou substituir todas as linhas de serviço de tubulação de chumbo do país na próxima década. A exposição ao chumbo pode causar danos cerebrais e nenhuma quantidade é considerada segura para crianças.

O especialista em saúde e alimentação Erik Olson, do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, disse à Associated Press que o último número da Flórida é "uma grande surpresa". Em 2021, o estado disse a seu grupo que não rastreia linhas de serviço de chumbo, então o Conselho estimou que cerca de 200.000 linhas de serviço de chumbo estavam na Flórida na época.

Ryan Berni, consultor sênior da Casa Branca para implementação de infraestrutura, disse que o dinheiro também será destinado ao gerenciamento de PFAS, ou substâncias per e polifluoroalquil. A EPA propôs recentemente limites de água potável para esses "produtos químicos eternos".

Fonte: Associated Press.