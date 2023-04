Casos de pessoas supostamente "envenenadas" ao pegar cartão na rua põem brasileiros em alerta

Mais um caso no último final de semana de uma mulher que teria passado mal e desmaiado após receber um cartão de visita deixou a comunidade brasileira em alerta no sul da Flórida.

Desta vez, segundo áudio de uma brasileira que circulou em grupos de brasileiros, uma mulher teria desmaiado dentro de um restaurante brasileiro em um mall em Pompano Beach, supostamente também após receber um cartão.

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados e a mulher foi encaminhada ao hospital. O Gazeta News entrou em contato com a polícia de Broward sobre este caso, que respondeu não ter informações referentes a alguma denúncia relacionada ao fato.

Caso Home Depot

Sobre um outro episódio envolvendo uma brasileira no Home Depot, que passou mal após pegar um cartão de um desconhecido há algumas semanas, não há comprovação suficiente até o momento desta publicação de que o cartão continha alguma substância.

Entramos em contato com a brasileira que relatou estar muito abalada com o acontecido e com a repercussão do caso. Ela disse ter recebido muitas mensagens de pessoas que passaram por situação semelhante e outras questionando a veracidade do seu alerta.

Por enquanto, ela não quer se pronunciar com mais detalhes e aguarda a investigação do caso, dizendo que vai buscar respostas na justiça uma vez que , segundo ela, houve negligência da polícia, tanto para atender a ocorrência quanto para averiguar a denúncia.

A polícia de Broward respondeu ao Gazeta News dizendo que houve uma ocorrência no dia, no qual os policiais responderam ao chamado no Home Depot, mas que não foi constatado nenhum tipo de contaminação ou envenenamento.

É possível contaminação rápida por alguma droga?

Em comunidades de todo o país, histórias e manchetes estão alimentando o medo de que a exposição ao fentanil através da pele possa ser fatal.

"Você não obterá dose suficiente apenas tocando no cartão de visita. Existem adesivos de fentanil que são transdérmicos, mas requerem contato prolongado com o adesivo, o que não é possível com contato mínimo com as mãos. É possível envenenar alguém com uma pequena quantidade nas mãos se colocar as mãos na boca, lembre-se que a pele das palmas é muito grossa e protegida contra absorção acidental", explica o Dr. Richard Silva.

E complementa dizendo que tem remédios que são absorvidos melhor através da pele do que oral, "como por exemplo o CBD, tem uma absorção melhor pela pele doque pela boca."