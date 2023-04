Moradores são obrigados a deixar prédio em North Bay Village (FL) por risco de desabamento

As autoridades consideraram um condomínio de mais de seis décadas em North Bay Village, no condado de Miami-Dade, inseguro na tarde de quinta-feira, 20, forçando os moradores a deixarem o local até as 10h de terça-feira, 25.

O edifício, conhecido como condomínios Majestic Isle, tem 36 unidades e abriga 55 residentes. Localizado na 7946 East Drive, de acordo com registros de propriedade, o edifício à beira-mar, localizado em Harbour Island, foi construído em 1960.



O aviso veio depois que um engenheiro de construção realizou sua inspeção de recertificação de 60 anos no domingo e identificou vazamento e outros riscos.



“Um vazamento recente de um ralo do telhado causou um colapso parcial do teto na semana passada e moradores de cinco unidades foram evacuados”, disse a porta-voz da cidade, Julie Leonardi, em comunicado. “O engenheiro civil compartilhou um relatório levantando sérias preocupações com as condições atuais do prédio, citando pisos flácidos e danos causados por cupins. Funcionários de North Bay Village foram de porta em porta notificando os moradores de que o prédio foi considerado estruturalmente inseguro”.



O prefeito de North Bay Village, Brent Latham, disse que é um problema de segurança.

“Parte do telhado desabou com as chuvas recentes, e foi isso que desencadeou o relatório que levou à conclusão de que o prédio não pode ser habitado no momento”, disse Latham. “A parte difícil é o efeito que isso tem na vida dos indivíduos e como lidamos com isso e mitigamos isso.”

"Devido à inundação da semana passada, que causou o colapso parcial do teto em várias unidades, apenas 31 unidades estão ocupadas no momento”, disse ela. “Os residentes poderão voltar para dentro em uma data posterior para uma mudança completa.

O Departamento de Polícia de North Bay Village estará monitorando a movimentação e a conduzirá de forma escalonada, permitindo apenas algumas unidades por dia, com cargas leves”.

As autoridades do condado estão procurando hotéis na área para ajudar os moradores a encontrar um lugar para ficar.



Fonte: Local 10.