Nova variante da COVID-19 chega à Flórida - com um novo e estranho sintoma

Uma nova variante da covid-19 e subvariante da ômicron está se espalhando na Flórida com um sintoma potencial estranho: conjuntivite.



A Helix, uma empresa de vigilância que rastreia variantes emergentes em todo o país para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, descobriu que a variante conhecida como XBB.1.16 ou arcturus representa até 5% dos novos casos de COVID na Flórida.



A Arcturus parece ser mais contagiosa do que outras subvariantes, e os médicos estão relatando que a cepa pode estar ligada a um aumento de coceira e vermelhidão nos olhos.



Especialistas em saúde dizem que é improvável que a conjuntivite seja o único sintoma associado a uma infecção por COVID-19 e observa que a temporada de alergia também chegou. No entanto, os médicos estão relatando que, juntamente com os sintomas de tosse e resfriado associados à COVID, as crianças estão apresentando “conjuntivite com coceira e olhos pegajosos, não vistos em ondas anteriores”.



A conjuntivite é um inchaço da camada fina que reveste a parte branca do olho e pode causar secreção, crostas e fazer com que o branco dos olhos fique vermelho ou rosa.

Detectada pela primeira vez em janeiro na Índia, a Arcturus desencadeou a maioria dos novos casos de COVID-19 e impactou particularmente a juventude do país. A Organização Mundial da Saúde o sinalizou como uma variante a ser observada.



A Flórida é um dos estados do país onde a nova variante está se espalhando, de acordo com a Helix. Ela foi responsável por 9,6% das novas infecções na semana encerrada em 22 de abril, de acordo com estimativas do CDC. Essa porcentagem aumentou de cerca de 6% dos casos na semana anterior e cerca de 3% duas semanas antes.



Especialistas em saúde pública acreditam que a porcentagem de arcturus aumentará nas próximas semanas na Flórida e em outras partes do país, possivelmente se tornando a próxima cepa dominante de coronavírus nos Estados Unidos.

No entanto, os casos até agora não deixaram os profissionais de saúde preocupados com um aumento de doenças graves, hospitalizações ou mortes nas próximas semanas.



Houve casos confirmados em pelo menos 18 estados dos EUA, segundo a Fortune. De acordo com os dados relatados, os estados com casos XBB.1.16 são:

Califórnia

Delaware

Flórida

Geórgia

Illinois

Indiana

Iowa

Luisiana

Minnesota

Nevada

Nova Jersey

Nova Iorque

Carolina do Norte

Ohio

Pensilvânia

Texas

Virgínia

Washington

Um descendente da nova subvariante, conhecido como XBB.1.16.1, também foi encontrado na Califórnia, Flórida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, Nova Jersey, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Texas, Virgínia e Washington.



No geral, na Flórida, a COVID está circulando em níveis relativamente baixos. A Flórida registrou apenas 7.382 casos na semana de 7 de abril, abaixo dos 17.329 no início de fevereiro. Mais de 7,5 milhões de pessoas na Flórida foram confirmadas com coronavírus desde o início da pandemia.



Fonte: Sun Sentinel.