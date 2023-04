Escola primária de Broward (FL) é posta em bloqueio após aluno entrar com arma carregada

Um aluno entrou com uma arma carregada na mochila nesta terça-feira, 25, na Park Lakes Elementary School, escola primária em Lauderdale Lakes, no condado de Broward.



A arma foi encontrada na mochila de um dos alunos pela equipe de segurança da escola. A polícia foi chamada por volta de 9h15 e a escola colocada em bloqueio temporário.



O pai do aluno foi contatado e disse que acidentalmente colocou a arma na mochila errada. A arma foi confiscada pela polícia e o pai responderá na justiça pelo ato (veja abaixo casos e acusações).

Nenhuma ameaça ou ferimento foi relatado e o bloqueio foi suspenso.



Após o incidente, a diretora da escola, Rhonda Parris, enviou uma mensagem aos pais, explicando e tranquilizando-os.



“Esta manhã, nossa equipe de segurança confiscou com segurança uma arma carregada que foi encontrada dentro da mochila de um aluno. Quero garantir que esta situação não envolveu nenhuma ameaça à nossa escola e que todos os alunos estão seguros”, disse Parris. “Com muita cautela, nossa escola está fechada enquanto continuamos a trabalhar com o Gabinete do Xerife de Broward em relação a esse assunto.”



“Os policiais entraram em contato com o aluno e o pai da criança, que afirmou que acidentalmente colocou a arma na bolsa errada”, disse O porta-voz da BSO, Gerdy St. Louis. “A arma foi confiscada e o pai está sendo acusado de acordo.”







No dia 27 de janeiro, um caso semelhante foi relatado na Keys Gate Charter School, escola de ensino primário de Homestead, no condado de Miami-Dade.



Um aluno de 6 anos foi com uma arma dentro da mochila para a escola. Diferente do caso acima, a arma estava descarregada. Mesmo assim, o pai enfrenta acusações de negligência infantil e negligência culposa.



Os investigadores disseram que o pai da criança de 6 anos, identificado como Reginald McCoy, 39, colocou a arma de fogo na mochila por motivos desconhecidos e esqueceu que a arma estava na mochila quando o aluno foi levado para a escola.



Negligência infantil sem grandes danos corporais, incapacidade permanente ou desfiguração permanente recebe classificação de gravidade de ofensa de nível 6 de acordo com o Código de Punição Criminal da Flórida. Um juiz pode sentenciar uma pessoa condenada por negligência infantil a liberdade condicional, mas também pode sentenciar a pessoa até o máximo legal de cinco anos de prisão.



Em algumas circunstâncias, o crime de negligência culposa pode ser cobrado como um crime de terceiro grau.