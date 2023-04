Rede de lojas Bed Bath & Beyond entra em processo de falência

Se você tem um cupom ou vale-presente da Bed Bath & Beyond, pode usá-lo agora. A varejista conhecida por listas de casamento, eletrodomésticos, lençóis e artigos para dormitórios universitários entrou com pedido de falência no Capítulo 11 no domingo, 23.



A Bed Bath & Beyond fechará todas as suas lojas e liquidará seu estoque no fechamento das vendas marcadas para começar na quarta-feira, 26, informou a CNN. A empresa também é dona da varejista buybuy Baby. A Bed, Bath & Beyond emprega 14.000 pessoas nos EUA e em Porto Rico.



A Flórida tem 41 lojas Beth, Bath & Beyond, inclusive nos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach.

Algumas dessas lojas, incluindo Sunrise, Hialeah e Pompano Beach, fecharam permanentemente no início deste ano como parte de uma redução da empresa.



Por enquanto, a rede indicou que suas lojas restantes permanecerão abertas, enquanto passa pelo processo de falência. Mas haverá mudanças nas políticas e promoções, começando pelos cupons nesta semana.



Se você tem cupons ou descontos Welcome Rewards+, seu tempo está acabando. Os cupons da loja oferecem descontos de até 20% serão aceitos somente até esta terça-feira, 25, quando as vendas começarem na quarta-feira, informou a CNN. No entanto, você terá mais tempo para usar seus vales-presente e fazer devoluções.



“Esperamos que os clientes possam continuar a resgatar vales-presente até 8 de maio de 2023. Devoluções e trocas serão processadas de acordo com nossas políticas usuais até 24 de maio para itens comprados antes de 23 de abril de 2023”, disse a empresa.



No final de novembro, a empresa estimava uma dívida de US$ 5,2 bilhões. A empresa possui 360 locais Bed Bath & Beyond e 120 lojas buybuy Baby, de acordo com a CNN. A empresa não anunciou uma data oficial para encerrar seus negócios, mas liquidará seus ativos nos próximos dois meses, segundo relatórios.