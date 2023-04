Comunidade brasileira em Orlando ganha Consulado-Geral

Foi concluído o processo de elevação do Vice-Consulado em Orlando à categoria de Consulado-Geral. A informação foi dada nesta quarta-feira, 26, pelo governo brasileiro, conforme publicação do Decreto 11.500, de 25 de abril 2023.

A repartição como Vice-Consulado em Orlando foi inaugurada em junho de 2022. Ao longo dos últimos 10 meses, observou-se crescente demanda da comunidade brasileira local por diferentes tipos de serviços consulares.

A elevação da repartição à categoria de Consulado-Geral resultará em maior presença consular, em benefício dos cerca de 180 mil nacionais que residem na jurisdição, e dos cerca de 900 mil turistas brasileiros que visitam a região anualmente.

O Consulado-Geral em Orlando, que funcionará na mesma sede do antigo Vice-Consulado, contará com maior capacidade de atendimento e poderá prestar melhores serviços aos brasileiros. Sua área de atuação incluirá o centro e o norte da Flórida, estado com o maior número de brasileiros nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado oficial, o novo Consulado-Geral em Orlando trabalhará em coordenação com o Consulado-Geral em Miami, que seguirá tendo responsabilidade sobre o sul da Flórida, onde reside comunidade brasileira estimada em 295 mil pessoas.