Brightline vai iniciar venda de passagens Orlando-Miami em maio

Os ingressos estarão à venda em maio para as viagens dos trens de alta velocidade da Brightline, ligando Orlando ao sul da Flórida, com trens transportando até 240 passageiros cada. Serão 3 horas e meia de viagem (Orlando-Miami) e 16 viagens diárias ida e volta.



Os preços dos bilhetes de um trecho começam em $ 79 e $ 149 para premium, que inclui um lounge, refeições gratuitas e embarque prioritário. Pacotes de um trecho para famílias de quatro pessoas estarão disponíveis por menos de US$ 199, disse o presidente da Brightline, Patrick Goddard.



A estação da Brightline no Aeroporto Internacional de Orlando foi inaugurada na quinta-feira, 20. Ela está localizada próxima ao Terminal C e conecta com o estacionamento C do aeroporto, tendo mais de 350 vagas destinadas aos passageiros da Brightline.



A estação conta com 87 televisões de tela grande, dois lounges, estações de carregamento de celular em cada assento, uma área de recreação infantil, uma sala de conferência privada e duas plataformas de embarque.







A Brightline operará 16 viagens diárias de ida e volta com partidas de hora em hora entre Miami e Orlando. Trens diretos farão a caminhada de 235 milhas em 2 horas e 59 minutos.



O serviço regular de Orlando até Miami terá paradas em todas as estações da Brightline — West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale e Aventura — com duração de 3 horas e meia. As viagens entre Orlando e West Palm Beach devem levar cerca de duas horas.







Partidas de hora em hora no sentido Orlando - Miami das 5h às 20h50.

O primeiro trem chega a Miami às 8h30.

Partidas de hora em hora no sentido Miami - Orlando das 6h50 às 21h45.

O primeiro trem chega a Orlando às 10h15.



Partidas de hora em hora Miami-Orlando das 5h45 às 21h45.

O primeiro trem chega a Orlando às 9h15.



Para comprar tickets, clique aqui.

O custo total do projeto de construção da expansão ferroviária de Orlando para o sul da Flórida, incluindo a nova estação e uma instalação de manutenção de veículos de US$ 100 milhões a sudoeste do aeroporto, subiu para US$ 5 bilhões, revelou o CEO da Brightline, Mike Reininger.



"No momento, estamos contratando 175 pessoas para nossa operação aqui em Orlando no aeroporto. Temos 100 pessoas trabalhando todos os dias em nossa nova instalação de manutenção de veículos, mantendo esses trens e preparando-os para oferecer o serviço com segurança e confiabilidade todos os dias. ," completou.



Velocidades máximas projetadas do trem durante as viagens de passageiros da Brightline em Orlando:

125 mph: Aeroporto Internacional de Orlando para Cocoa.

110 mph: Cocoa para West Palm Beach.

79 mph: West Palm Beach para Miami.