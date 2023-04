Biden aprova declaração de desastre para Broward; veja como solicitar ajuda

O presidente Joe Biden aprovou uma declaração federal de desastre na noite de quinta-feira, 27, após as enchentes históricas deste mês no leste do condado de Broward.



A declaração, solicitada pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, abre a assistência federal às vítimas da tempestade. Muitos não tinham seguro contra inundações e esperavam uma designação de desastre da FEMA para que pudessem solicitar subsídios.



“A assistência pode incluir subsídios para habitação temporária e reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e outros programas para ajudar indivíduos e empresários a se recuperarem dos efeitos do desastre”, afirma um comunicado de imprensa da Casa Branca.



Além disso, a Casa Branca disse que o financiamento “também está disponível para governos estaduais e locais qualificados e certas organizações privadas sem fins lucrativos com base no compartilhamento de custos para trabalhos de emergência e reparo ou substituição de instalações danificadas pelas fortes tempestades, tornados e inundações em Broward. Condado."

Fundos federais também foram disponibilizados para medidas de mitigação de riscos em todo o estado.



Mais de 800 casas em Fort Lauderdale tiveram um pé e meio de inundação após a tempestade recorde em 12 de abril. Até a prefeitura de Fort Lauderdale foi inundada. O prédio está fechado por tempo indeterminado depois que 8 metros de água afetaram toda a infraestrutura do porão.



Como funciona

Depois que a designação da FEMA é feita, as vítimas da enchente podem ser reembolsadas por despesas do próprio bolso, como remoção de água, utensílios domésticos e custos de hotel. Os afetados devem guardar seus recibos e documentar os danos em suas casas.

Assim que a designação acontecer, a cidade estabelecerá um processo em que os residentes afetados pelas enchentes podem se inscrever para receber ajuda.



Moradores e empresários que sofreram perdas na tempestade podem visitar o site de assistência a desastres da FEMA ou ligar para 800-621-3362.

Fonte: CBS News.

On April 12, 2023, the resort city of Fort Lauderdale, #Florida experienced catastrophic #flooding due to extreme #rainfall.

In just 12 hours, the area was hit with 508 mm of rain, which is more than five times the monthly rainfall for April. Many people found themselves… pic.twitter.com/Dw58jwIlau