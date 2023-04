Distrito escolar de Broward é o primeiro a receber ônibus elétricos no sul da FL

O distrito escolar de Broward recebeu 60 ônibus escolares elétricos na quinta-feira (28), tornando-se o primeiro distrito escolar "verde" no sul da Flórida, por colocar ônibus elétricos nas ruas.



Cada ônibus elétrico tem capacidade para transportar 72 passageiros sem produzir emissões no escapamento, segundo a Blue Bird Corporation, líder em ônibus escolares elétricos de baixa emissão de carbono.



Os novos ônibus foram exibidos em um terminal de transporte em Pompano Beach. Eles vão substituir veículos a diesel construídos antes de 2009.



O distrito escolar de Broward transporta 54.000 alunos em todo o condado todos os dias letivos. É o sexto maior sistema de ensino público nos Estados Unidos, atendendo a mais de 254 mil alunos e conta com uma frota total de 1.200 ônibus, sendo cerca de 950 usados para transportar os alunos durante as rotas diárias.



“Quando esses ônibus elétricos chegarem às estradas do Condado de Broward no ano letivo de 2023/24, nosso distrito estará operando a maior frota de ônibus elétricos do estado e, mais significativamente, dando um passo importante para fornecer um ambiente mais saudável para todos nós, ” disse o superintendente interino Dr. Earlean Smiley em comunicado.



Os 60 ônibus elétricos foram possíveis graças a uma doação de US$ 14,8 do Departamento de Proteção Ambiental do estado. Cada ônibus elétrico é um veículo padrão de 72 passageiros que não produz emissões no escapamento e é silencioso na estrada.



Estações de carregamento foram instaladas em cada um dos terminais de transporte do distrito. A infraestrutura de carregamento foi paga pelo programa piloto EVolution da FPL, que fornece estações de recarga ao longo das rodovias mais movimentadas da Flórida, em áreas metropolitanas e locais de trabalho.

.@browardschools unveiled its new fleet of electric school buses and charging stations. When the buses begin transporting students in the 2023/24 school year, BCPS will be operating the largest electric school bus fleet in the state thanks to @FLDEPNews and @insideFPL. pic.twitter.com/MqF1tM0dwm