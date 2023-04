Blue Angels da Marinha dos EUA são a principal atração do Fort Lauderdale Air Show

Os Blue Angels da Marinha dos EUA foram vistos voando alto acima do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood na manhã desta sexta-feira, 28. Eles são a principal atração do Fort Lauderdale Air Show neste final de semana.



O show aéreo está programado para começar por volta das 11:45am no sábado, 29, em Fort Lauderdale Beach, onde os convidados poderão testemunhar os Blue Angels da Marinha dos EUA exibindo algumas de suas manobras aéreas altamente qualificadas.



A demonstração de voo dura cerca de 45 minutos e é feita com diferentes tipos de aeronaves.



“Você nos verá indo rápido, você nos verá puxando muitas forças G, bem como manobrando dinamicamente o jato”, disse o tenente-comandante Julius Bratton, dos Anjos Azuis da Marinha dos EUA ao canal Local 10.



Os espectadores terão a oportunidade de observar várias aeronaves diferentes ao longo da praia de Fort Lauderdale.



“Somos capazes de realizar uma demonstração de voo que dura cerca de 45 minutos, que mostra a precisão de voo dos aviadores da Marinha dos Estados Unidos e da Marinha, bem como o desempenho máximo de voo que os solos fazem”, disse ele.



A escalação de estrelas é encabeçada pelo U.S. Navy Blue Angels, mas de acordo com os organizadores do evento, há muito mais pelo que esperar, com outros grupos de voo.



“Temos (os) F-35, F-22 Raptor e Para-Commandos (que) protegem nossa liberdade todos os dias”, disse Chris Dirato, Diretor de Relações Públicas do Fort Lauderdale Air Show. “Você verá muitas acrobacias e, claro, os Blue Angels. Eles fazem todos os tipos de voos em formação, bem como passes em alta velocidade. É incrível o que esses caras fazem.”



Programação



Sábado (29) e domingo (30) - das 11:45am às 3pm, em Fort Lauderdale Beach ao sul da Sunrise Boulevard (gratuito).



Birch State Park, com ingressos à venda a partir de $37 no site do evento www.fortlauderdaleairshow.com.