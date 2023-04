Senadora da Flórida propõe placas de carro para criminosos sexuais registrados

Uma senadora da Flórida acrescentou uma emenda a um projeto de lei que exigiria que criminosos sexuais registrados tivessem placas em seus carros com as palavras "ofensor sexual" marcadas em vermelho, junto com algumas outras estipulações.

A emenda foi adicionada ao Projeto de Lei do Senado 1252 pela senadora democrata da Flórida, Lauren Book, na terça-feira, 25.



Ele exige que o Departamento de Veículos Automotores atribua uma placa distinta verde fluorescente a "veículos pertencentes, alugados ou operados por pessoas designadas como predadores sexuais de acordo com o estatuto da Flórida".

A emenda inclui pessoas que também estão sujeitas a registro como agressores sexuais ou têm uma designação semelhante sob as leis de outra jurisdição.

Se aprovada, a lei entraria em vigor em 1º de janeiro de 2024 e as placas teriam as palavras predador sexual em vermelho, bem como a carteira de motorista ou carteira de identidade impressa com as palavras agressor sexual em vermelho.



Fonte: Canal Fox13.