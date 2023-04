Miami Grand Prix 2023 traz diversas atrações ao sul da Flórida

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Miami Grand Prix 2023 - volta ao Autódromo Internacional de Miami no fim de semana de 5 a 7 de maio de 2023, com capacidade para 65 mil pessoas.

Faltando menos de 10 dias, os organizadores estão se preparando para outro fim de semana espetacular de ação dentro e fora da pista de corrida. Será a a quinta rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA deste ano, com 10 equipes de F1 e 20 pilotos.



O Autódromo Internacional de Miami possui 3,36 milhas, contando com 19 voltas. Novidade para este ano, o paddock da Fórmula 1 estará localizado no centro do Hard Rock Stadium.



Construído acima das garagens no pit lane, ele possui um deck de observação na cobertura que se estende até o Hard Rock Stadium. A nova instalação tem três níveis e abriga 6.000 convidados, oferecendo vistas incríveis da sequência final de curvas e da reta de largada/chegada.

Há um ano, Max Verstappen venceu a corrida inaugural em Miami pela Oracle Red Bull Racing após um emocionante duelo com Charles Leclerc, da Ferrari.



Com o atual campeão mundial e sua equipe atualmente liderando a classificação de pontos de 2023, o holandês estará entre os favoritos para triunfar novamente este ano.



O evento de 2022 gerou um impulso de $ 350 milhões para a economia local em Miami Gardens e na região mais ampla do sul da Flórida e da Grande Miami, segundo os organizadores, que continuam com o programa 'F1 nas Escolas' para ajudar a inspirar as crianças no ensino da ciência, tecnologia e inovação em escolas da região.



Além disso, 23 estagiários estão realizando um programa pago de 12 semanas em vários departamentos, incluindo operações de eventos, experiência do convidado e marketing.



No setor de alimentos estão 14 restaurantes locais de Miami Gardens dentro do evento, propiciando assim os pontos de venda e a consequente propaganda dos seus negócios durante a semana da corrida.



Programação



As corridas de qualificação começam no sábado, 6, a partir das 4pm. No domingo,7, Formula 1 Grand Prix começa às 3:30pm, em uma pista de 3,63 milhas construída em torno do Hard Rock Stadium com capacidade para receber 65 mil pessoas sentadas. O local conta com 19 curvas e a velocidade média dos carros na pista é de 140 milhas por hora.



Shows



Haverá shows musicais de estrelas como Rick Ross, DJ Snake, Deadmau5, e Tiësto na E11even; Jonas Brothers no Seminole Hard Rock Hotel & Casino; Diddy, Tiësto, Maluma, e Zedd na LIV.



Ingressos



Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial da corrida www.f1miamigp.com. Os pacotes da arquibancada para os três dias do evento variam de $ 850 a $ 1.900. O ingresso geral do Campus Pass de três dias começa em $ 590. O assento Premium requer um depósito de $ 5 mil.



Novidades



Há uma série de outros desenvolvimentos para 2023 e novos recursos nos quais os promotores do South Florida Motorsports estão trabalhando, graças ao investimento significativo do presidente do FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023 e do proprietário do Miami Dolphins e Hard Rock Stadium, Stephen Ross.



Os fãs poderão ver a ação da pista em novos espaços de hospitalidade, incluindo The Vista na curva 1 e The Boathouse na MIA Marina, que oferecerão experiências premium para os hóspedes escolherem enquanto ainda refletem a cultura de Miami.



Uma das áreas mais populares do Campus no ano passado foi o Hard Rock Beach Club. Este espaço de luxo foi aprimorado para este ano, com mais assentos em estilo cabana e atos de entretenimento já confirmados, incluindo superestrelas Jonas Brothers e Wisin y Yandel como atração principal no sábado e DJ Tiësto e Cederic Gervais se apresentando no dia da corrida. Além disso, o primeiro girl-group latino bilíngue do mundo, Bella Dose, se apresentará na pista antes do início da corrida.



Ao redor do local, a capacidade da arquibancada foi aumentada para mais de 55.000 pessoas com plataformas de observação elevadas na Trackside Lane entre as curvas 8 e 10, uma F1 Fan Zone expandida, além de mais assentos sombreados e estações de água em todo o Campus.



Além disso, todas as passarelas de pedestres foram duplicadas – e em alguns casos quadruplicadas – em largura para permitir um melhor fluxo de tráfego para que os torcedores possam acessar melhor tudo o que o Campus tem a oferecer.