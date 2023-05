Ciclista brasileiro perde a vida após ser atropelado no condado de Palm Beach

Mais um brasileiro perde a vida em acidente de trânsito na Flórida. No último sábado, 29, Longuinho Amaral Junior, de 46 anos, estava de bicicleta quando foi atropelado por um veículo perto do condomínio Boca Pointe, em Palm Beach County. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira, 1.



De acordo com o grupo de ciclistas do qual ele fazia parte, Galera do Pedal Flórida, Amaral Junior estava indo encontrar o grupo quando foi atropelado por volta das 5:30am na SW 18th Street, perto do condomínio Boca Pointe.



"Ele demorou, o que não era o habitual, então ligamos para saber o que tinha acontecido. Atendeu uma pessoa, um homem, que parecia estar bêbado ou drogado, que disse que aquele número era dele. Parecia que não lembrava que tinha pego o celular. Depois, soubemos do acidente e a informação inicial era que o motorista tinha fugido, mas depois descobrimos que o motorista tinha levado o celular da vítima atendeu dizendo que era dele", disseram integrantes do grupo ao Gazeta News.



Segundo o grupo, o homem que atendeu o celular de Amaral Junior teria se identificado como Samuel e falou em português, levantando a suspeita da possibilidade de ser outro brasileiro o autor do atropelamento.



O ciclista foi hospitalizado no Delray Medical Center mas não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira.



"Com muita dor no coração, venho comunicar o falecimento do nosso irmão do pedal Longuinho Amaral Junior. Estamos sem chão, nossas condolências para a família e amigos. Queremos agradecer todo o carinho nesses dias tão difíceis, as orações e energia positivas tenho certeza que nosso amigo Júnior pode sentir. Descanse em paz meu amigo, vamos sentir muito sua falta, nosso pedal nunca será o memo sem você", despediu o grupo.



Ainda não se sabe detalhes do acidente, estando o mesmo sob investigação, segundo a polícia do condado de Palm Beach.



A família criou uma página no GoFundMe pedindo apoio da comunidade para cobrir os custos do funeral, além de dizer que vai acompanhar para que a justiça seja feita.



“Meu esposo, um excelente homem, pai, irmão, filho e ser humano, foi covardemente atropelado por um carro durante sua rotina de treino de ciclismo no sábado de manhã e foi covardemente deixado sem socorro pelo responsável por essa tragédia”, escreveu. “Gostaria de pedir a gentileza de vocês nos ajudarem mais uma vez com os custos de funeral e das despesas necessárias para a adaptação da rotina da família sem nosso ser mais amado. Qualquer ajuda será bem vinda”, escreveu a esposa Ana.