Criança de 1 ano fica em estado grave após se afogar em piscina de casa em Sunrise (FL)

Uma criança de 1 ano ficou em estado grave depois de quase se afogar em sua casa em Sunrise, sul da Flórida, na terça-feira, 2.



Os policiais responderam ao chamado e chegaram na casa localizada na Northwest 31st Court e 106th Avenue, por volta das 18h de terça-feira, segundo o canal NBC6.



A criança foi encontrada inconsciente dentro da piscina. Não está claro quanto tempo ela ficou na água.



Rapidamente, os policiais realizaram os primeiros socorros e a transportaram para o Coral Springs Medical Center, onde foi internada em estado crítico.



A polícia está investigando as circunstâncias que levaram a criança a cair na água. A criança continua em estado crítico. Sua identidade não foi divulgada.







Este quase afogamento segue a notícia da filha de 2 anos do linebacker da NFL Shaquil Barrett, que se afogou na piscina da família no último domingo, 30.



O afogamento é uma das principais causas de morte de crianças de 1 a 4 anos, de acordo com o CDC. A Flórida ocupa o 5º lugar no país em mortes por afogamento não intencional e ocupa o 1 lugar no país em mortes de crianças por afogamento, com 93 fatalidades em 2022, de acordo com o Departamento de Crianças e Famílias.





Maio também é o Mês Nacional da Segurança da Água, por isso, as autoridades listam dicas para evitar uma tragédia em casa:

- Supervisão constante das crianças em torno de qualquer espaço-local com água, seja piscina, lago ou mar.

- Instalação de alarmes nas portas e cercas ao redor das piscinas.

- Aulas de natação para as crianças e adultos.

- Aulas de primeiros socorros para adultos (RCP).

