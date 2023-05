Homem que espancou brasileira em Tampa ficará detido sem fiança

O homem que espancou uma brasileira em Tampa (FL) ficará detido sem fiança, decidiu a juíza do caso. Joseph Killins, 38, compareceu ao tribunal no dia 26 de abril, uma semana depois de cometer dois crimes violentos em um período de 8 horas.

A brasileira, que foi vítima e participou da audiência a pedido da polícia, contou com exclusividade ao Gazeta News que eles pediram à ela para descrevê-lo fisicamente e dizer como o ataque aconteceu.

"Eles me perguntaram como foi, me mandaram descrever o homem, mostrar as marcas. Foi intenso, foi rápido. As sensações são indescritíveis. Fui orientada a não dizer muito sobre o caso até acabar", relatou a carioca, que disse estar tendo acompanhamento psicológico do estado para apoio a vítimas. "Espero que ele continue preso pra sempre. Ele não pode ficar solto na sociedade. É bicho selvagem", afirmou.

Na noite de 18 de abril, Joseph Killins sequestrou e estuprou uma jovem de 20 anos que fazia entrega por um aplicativo no hotel Residence Inn, nos arredores de Tampa, costa oeste da Flórida. Na manhã seguinte, ele atacou e espancou uma brasileira em um condomínio.

De acordo com a Polícia de Tampa, o primeiro crime aconteceu por volta de 23h de 18 de abril. Killins, que estava armado, forçou uma jovem hispânica de 20 anos a voltar para o carro quando esta fazia uma entrega pelo aplicativo DoorDash. Ele forçou a vítima sob a mira de uma arma a dirigir até o Belara Lakes Apartments, onde a estuprou.

Por sorte, a família da jovem, que estava rastreando o celular dela, chegou e a resgatou do carro. O estuprador respondeu disparando várias vezes, com um tiro atingindo um membro da família da namorada da vítima, também de 20 anos, antes de fugir do local. Elas não correm risco de morte.



Na manhã seguinte, ainda no condomínio Belara Lakes, uma brasileira foi atacada violentamente por ele. Em um relato angustiante, ela detalhou o ataque ao Gazeta News.



Segundo a brasileira, de 40 anos e natural do Rio de Janeiro (que pediu para não ter o nome revelado), ela aguardava por uma amiga que mora no complexo de apartamentos na manhã de 19 de abril quando foi surpreendida pelo bandido pelas costas. Muito forte, ele a golpeou para o chão e a socou várias vezes.

Ele só parou porque foi retirado de cima dela por moradores e outras pessoas que ouviram os gritos de socorro.



Durante a audiência, a juíza chamou também a motorista do DoorDash para depor, que foi representada por uma advogada do estado.



“Neste caso, é muito claro que este réu representa um dano, ameaça substancial de dano à comunidade. Ele vitimou duas vítimas separadas, desconhecidas para ele, em um período de oito horas ou menos”, disse Brooke Padgett, advogada em nome do estado.



"Você é um covarde, senhor. Você é um covarde por atacar essas mulheres. Você é um covarde com propensão à violência. De jeito nenhum eu o libertaria", disse a juíza Catherine M. Catlin.



Killins é acusado de sequestro e assalto à mão armada e agressão sexual agravada.

