Flórida realiza terceira execução de pena de morte de 2023

O estado da Flórida realizou a terceira execução de pena de morte de 2023 na quarta-feira, 3. O condenado foi declarado morto às 18h14 após uma injeção letal na Prisão Estadual da Flórida.



Darryl B. Barwick, 56, foi condenado por invadir a casa de uma mulher e esfaqueá-la até a morte em 1986, um crime cometido meses depois que ele foi libertado da prisão por estupro. A Suprema Corte negou o recurso final dos advogados de defesa para suspender a execução.



“Não consigo explicar por que fiz o que fiz. É hora de pedir desculpas à família... Sinto muito", disse antes de ser executado. Ele acrescentou que é preciso mostrar mais compaixão e bondade para com as pessoas, criticando a condenação de adolescentes à prisão perpétua na Flórida.



Barwick confessou ter matado Rebecca Wendt, de 24 anos, em seu apartamento na Cidade do Panamá em 31 de março de 1986, depois de vê-la tomar banho de sol do lado de fora e segui-la de volta para seu quarto. Ele disse que pretendia roubar Wendt, mas depois a matou quando ela resistiu, esfaqueando-a 37 vezes enquanto ela tentava lutar contra ele.

O maiô de Wendt parecia como se alguém tivesse tentado removê-lo sem sucesso, disseram as autoridades. Não havia evidências de agressão sexual, mas os médicos legistas relataram ter encontrado sêmen em um cobertor onde seu corpo foi encontrado.

As autoridades disseram que ligaram Barwick ao crime por meio de sua confissão, a mancha de sêmen, uma testemunha que o viu indo e saindo do apartamento de Wendt e pegadas deixadas dentro e fora do apartamento.

Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau, roubo à mão armada, tentativa de agressão sexual e assalto à mão armada em novembro de 1986, e sentenciado à morte dois meses depois por recomendação de 9-3 do júri. A Suprema Corte da Flórida rejeitou essa condenação em 1989 por causa de má conduta do promotor. Barwick foi novamente condenado em seu novo julgamento em 1992, e o júri recomendou a morte por unanimidade.



DeSantis assinou a sentença de morte de Barwick no mês passado. Foi a terceira execução realizada na Flórida este ano após um hiato que remonta a 2019. Também foi a 102ª execução no estado desde o restabelecimento da pena de morte em 1976.



O Departamento de Correções da Flórida abriga atualmente 297 condenados à morte – 294 homens e três mulheres, segundo o Tallahassee Democrat. Homens no corredor da morte estão alojados na Prisão Estadual da Flórida e na Instituição Correcional da União em Raiford.



Fonte: Associated Press.