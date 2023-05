Flórida é classificada como melhor estado em educação nos EUA

A Flórida ficou em primeiro lugar nos EUA na área de educação, segundo o ranking anual dos Melhores Estados do US News & World Report. Ela desbancou o ex-número 1 - Nova Jersey e o número 2 - Massachusetts, depois de ficar em terceiro lugar no ranking do ano passado.



A classificação número 1 da Flórida em educação superior - além de sua classificação número 1 em educação geral - é graças às suas baixas mensalidades e dívidas, bem como às altas taxas de graduação na faculdade.



A pior classificação da Flórida, em 46º lugar, foi na categoria de "oportunidade", que mede fatores como acessibilidade, mobilidade econômica e igualdade racial e de gênero.







O amplo sistema de ensino superior da Flórida, que matricula cerca de 1 milhão de estudantes em 12 universidades ou faculdades públicas e 28 faculdades comunitárias e estaduais, mantém as mensalidades e taxas baixas no estado - muito baixas, com menos de US$ 5.000 em média para instituições de quatro anos, de acordo a dados recentes.



E em um momento em que as escolas estão lutando para reter os alunos, quase três quartos dos matriculados em programas de graduação de quatro anos se formam em tempo hábil, assim como mais da metade dos matriculados em programas de dois anos. Quando se trata de dívidas após a formatura, a Flórida possui um dos menores encargos para os mutuários do país.







O sistema público K-12 do Sunshine State não recebe os mesmos elogios que o ensino superior, mas também não é motivo de escárnio. Embora as pontuações de matemática e leitura do estado não sejam um ponto brilhante de destaque - os alunos obtiveram notas intermediárias na Avaliação Nacional de Progresso Educacional de 2022 - ele relata uma taxa recente de 90% de graduação no ensino médio e quase metade de todos os alunos são pronto para a faculdade, tendo passado em benchmarks no SAT ou ACT.







O governador republicano Ron DeSantis fez mudanças de longo alcance na política educacional da Flórida durante seu mandato, seja no currículo, iniciativas de diversidade ou reformas de liderança.



Entre as outras políticas educacionais mais conhecidas de DeSantis estão os projetos de lei que ele sancionou para limitar a forma como raça, gênero e sexualidade são ensinados nas escolas públicas. Ele defendeu as mudanças alegando que os pais deveriam opinar sobre o que seus filhos aprendem, embora isso tenha gerado confusão em alguns distritos.

A administração DeSantis rejeitou os livros de matemática por "doutrinação", bem como um curso AP sobre história afro-americana, que DeSantis disse impor "uma agenda política" com seu conteúdo sobre teoria queer e abolição da prisão.

O governador também expandiu os vouchers para as famílias pagarem por escolas particulares ou charter, enquanto os educadores de escolas públicas na Flórida lamentam que estão profundamente subfinanciados e com falta de pessoal.



A Flórida ocupa o 44º lugar nos EUA em gastos por aluno em escolas públicas, de acordo com a Florida Education Association, que é o sindicato dos professores do estado.



Mas os críticos na Flórida e em todo o país dizem que, juntamente com grandes mudanças legislativas nas operações K-12 e ensino superior, DeSantis pode enfraquecer o sistema educacional público que hoje destaca a Flórida.



“Uma das coisas que estamos vendo em todo o sistema, desde a pré-escola até o ensino superior, é esse ataque ao livre pensamento e à diversidade, equidade e inclusão e essa ideia de confiar nos especialistas”, diz Andrew Spar, presidente da Florida Education Association, o maior sindicato de professores do estado. “Deveríamos estar conversando sobre como estamos lidando com o ensino de leitura na escola primária, mas não há nenhuma conversa acontecendo sobre leitura no estado da Flórida no momento. Em vez disso, é sobre se devemos ou não ter banheiros transgêneros e se ensinamos ou não a acordar em nossas escolas e se acordar é uma coisa ruim.”



O Sunshine State ficou em 10º lugar no ranking geral dos Melhores Estados, considerando medidas como crime, economia e saúde, onde o estado ficou em 17º, 7º, e 27º, respectivamente. O US News classificou Utah como o melhor estado dos EUA, com base em mais de 70 métricas.



Os 10 primeiros estados em educação, segundo o ranking, são, em ordem crescente: Flórida, New Jersey, Massachusetts, Colorado, Utah, Wisconsin, Nebraska, Connecticut, New York, Washington.

Veja aqui o ranking completo do US News.