Estudante de Broward (FL) que fez ameaça de tiroteio é colocada em prisão domiciliar

Uma estudante de 18 anos das Escolas Públicas do Condado de Broward foi colocada em prisão domiciliar a partir desta segunda-feira, 8, enquanto enfrenta acusações de uma suposta ameaça de tiroteio na escola feita na sexta-feira, 5.

Catrina Petit é estudante da J.P. Taravella High School em Coral Springs e mora em Tamarac. Na manhã de sexta-feira, ela escreveu que haveria uma tragédia em uma escola naquele dia, sem especificar qual, segundo os detetives.



“Posso fazer isso durante o dia ou depois do horário escolar ou entre as aulas. Tudo o que sei é que todos devem MORRER”, escreveu Petit na mensagem, de acordo com o Departamento de Polícia de Coral Springs.



Horas após a divulgação da ameaça que se tornou viral nas redes sociais e provocou caos em diversas escolas do sul da Flórida, a aluna foi detida e acusada de usar a identidade de outro aluno para acessar um computador escolar em Coral Springs para cometer o crime.



Petit compareceu perante um juiz do Circuito do Condado de Broward no domingo, 7, do North Broward Bureau. Ela enfrenta três acusações de ameaças por escrito, um crime de segundo grau; relatório falso, um crime de segundo grau; e 15 acusações de interromper ou interferir conscientemente na administração legal ou nas funções de uma instituição educacional, uma contravenção de segundo grau.



Ela chegou a ser detida, mas o juiz então autorizou a liberdade provisória e a prisão domiciliar.



Nadine Drew, porta-voz do BCPS, divulgou um comunicado na sexta-feira alertando que fazer uma ameaça à escola é um crime de segundo grau e também acarreta consequências disciplinares escolares, como a expulsão.

Na manhã desta segunda-feira, 8, detetives da polícia de Miramar e da unidade especial de investigação das Escolas de Broward estavam investigando uma outra ameaça, desta vez na Everglades High School.

Uma pessoa teria ligado para o 911 relatando que havia uma ameaça de bomba na escola. Não houve evacuação ou relatos de feridos até o momento.

Os detetives estavam pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o caso que ligasse para o Broward County Crime Stoppers em 954-493-8477.