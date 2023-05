Exposição em Miami mostra mães que perderam filhos baleados na FL

À medida que o Dia das Mães se aproxima, uma apresentação comovente enfileirou uma cerca ao redor do Southside Park, no bairro de Brickell, em Miami, nesta segunda-feira, 8, homenageando as vítimas locais da violência armada; chama-se “SHOT: We the Mothers Miami”.



“É muito importante colocar algo assim na cara da comunidade”, disse a ativista antiviolência local Romania Dukes. “Isso é violência armada cotidiana. Meu filho foi baleado e morto por uma bala perdida.

O trabalho da aclamada fotógrafa Kathy Shorr contém retratos, objetos e palavras relacionadas a seus entes queridos perdidos. O texto foi retirado diretamente das postagens das mães nas redes sociais.



Muitas das 44 mães apresentadas nas fotos compareceram à inauguração de segunda-feira.

A exposição, cuja versão foi apresentada pela primeira vez na Filadélfia e está viajando por todo o país, visa aumentar a conscientização sobre o impacto da violência armada e a necessidade de ação nas comunidades.

Trazida para o sul da Flórida, a exposição foi parcialmente financiada pela comissária do condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, que sentiu que a instalação era vital na missão de acabar com a violência armada.

“Olhando para o trabalho de Kathy, ela dá vida a esses momentos de uma forma que te atinge e é tão difícil de olhar, mas também nos obriga a ter conversas com nós mesmos e com nossos familiares sobre o fato de que precisamos mudar. leis de armas neste país”, disse Higgins.

A exposição está programada para ser exibida nos próximos três meses.

Mortes por armas de fogo



As estatísticas de violência armada nos Estados Unidos são alarmantes. Cerca de 72% de todos os assassinatos em todo o país envolvem o uso de armas de fogo. De acordo com o Departamento de Justiça, 60% das mortes por armas de fogo em adultos são por suicídio. Os EUA têm mais de 33.000 mortes por arma de fogo por ano. Em 2017, houve 39.773 mortes por armas de fogo, a maior desde 1986. Dessas mortes, 23.854 foram por suicídio e 14.542 foram homicídios, 12 mortes por 100.000 pessoas e sete mortes por 100.000 pessoas. Os números são do World Population Review.



Em 2023, até o momento, os cinco estados com as maiores taxas de mortes por armas de fogo, em mortes por 100.000 habitantes, são: Alasca (24,4), Mississippi (24,2), Wyoming (22,3), Novo México (22,3) e Alabama (22,2). Desses estados, Wyoming tem a maior taxa de posse de armas de 64,5%, seguido pelo Alasca com 64,5%. A taxa de posse de armas no Mississippi é de 55,8%, no Novo México é de 46,2% e no Alabama é de 55,5%. O Texas teve o maior número de mortes por armas de fogo, com 3.683. A Califórnia seguiu com 2.945 e a Flórida com 2.872.



Até 1º de maio, pelo menos 13.959 pessoas morreram devido à violência armada nos EUA este ano, de acordo com o Gun Violence Archive – uma média de aproximadamente 115 mortes por dia. Dos que morreram, 491 eram adolescentes e 85 eram crianças.



Mortes por suicídio constituíram a grande maioria das mortes por violência armada este ano. Houve uma média de cerca de 66 mortes por suicídio por dia em 2023. A maioria dessas mortes ocorreu no Texas, Califórnia, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Illinois e Louisiana.

Também houve 494 tiroteios "não intencionais", mostra o Gun Violence Archive.

Houve 184 tiroteios em massa em 2023 até agora, o que é definido pelo Gun Violence Archive como um incidente no qual quatro ou mais vítimas são baleadas ou mortas. Esses tiroteios em massa levaram a 248 mortes e 744 feridos.